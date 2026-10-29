Extinguido el incendio en el tejado de la nave de una carpintería metálica de Saceruela

El incendio se ha producido en una nave industrial en la localidad de Saceruela. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han dado por extinguido un incendio declarado este jueves en el tejado de la nave de una carpintería metálica situada en la calle Cerro de la Cigüeña de la localidad ciudadrealeña de Saceruela.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 13.55 horas sin que haya habido afectados. Sobre las 17.00 horas, los servicios de emergencias han dado por extinguido el fuego.

La Guardia Civil ha indicado que se han quemado productos químicos propios de una carpintería y botellas de oxígeno, viéndose afectada una parte de la nave y el tejado.

Al lugar de los hechos se han desplazado los bomberos de Almadén y Puertollano, la Guardia Civil y una ambulancia de Soporte Vital Básico, en preventivo.