Extinguidos los incendios de El Casar y Vega de Escalona

TOLEDO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales iniciados este pasado domingo en El Casar de Escalona y en la entidad menor de Vega de Escalona han quedado extinguidos, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional.

En el caso de Vega de Escalona, el fuego forestal herbáceo que se iniciaba a las 19.22 del domingo y fue detectado por la llamada de un particular, quedó apagado a las 17.59 horas de este lunes. En las labores de extinción han participado 12 medios, uno de ellos aéreos.

Mientras, el del Casar de Escalona, detectado a las 15.12 del domingo, se dio por extinguido a las 22.01 de este lunes. Un total de 23 medios, cinco de ellos aéreos, han trabajado contra las llamas que han afectado a una zona de pasto.