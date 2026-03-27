La Facultad de Educación de la UCLM en Ciudad Real estrena su 'Aula del Futuro' dedicado a la innovación y la tecnología

El rector de la UCLM, Julián Garde, visitando el 'Aula del Futuro'. - UCLM

CIUDAD REAL 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en el Campus de Ciudad Real ha inaugurado el 'Aula del Futuro', un nuevo espacio de innovación metodológica, tecnológica y práctica educativa que facilitará la formación y el aprendizaje innovador y versátil de futuros docentes, adaptado a las actuales exigencias pedagógicas.

El rector de la UCLM, Julián Garde, acompañado por el decano y el vicedecano de Prácticas y Estudios de la Facultad de Educación de Ciudad Real, Pedro Salido y Manuel Javier Cejudo, respectivamente, ha visitado la nueva aula que ha sido dotada con un mobiliario flexible que permite reorganizar el espacio fácilmente para diferentes tipos de enseñanza, actividades y trabajos individuales o en grupo, según ha informado la Universidad por nota de prensa.

El 'Aula del Futuro' está dividida en seis zonas de aprendizaje: Investiga, Interactúa, Desarrolla, Explora, Crea y Presenta, y cada una ha sido diseñada para estimular aspectos específicos del proceso educativo, respondiendo al enfoque competencial del actual sistema.

Además de los beneficios que conlleva la nueva área para la formación del estudiantado, con la experimentación con metodologías activas y tecnologías emergentes, la misma servirá de laboratorio pedagógico para el profesorado de la Facultad de Educación, fomentando entre éste la investigación y la innovación educativa.

Además, el Aula ha sido pensada como espacio inclusivo en el que se pueden aplicar estrategias adaptadas a las necesidades de todo el alumnado, favoreciendo la igualdad de oportunidades.