Faenza Capital cierra una inversión de 4,2 millones para su cuarta plantación de pistachos en C-LM con 107 hectáreas

CUENCA/GUADALAJARA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Faenza Capital, empresa española especializada en inversiones agrícolas sostenibles, ha cerrado una inversión de 4.200.000 euros para el desarrollo de su cuarto proyecto de cultivo de pistachos en Castilla-La Mancha.

Esta nueva iniciativa abarca 107 hectáreas repartidas entre las provincias de Cuenca y Guadalajara y ya ha iniciado su fase operativa. Con esta nueva inversión, superior a la inicialmente prevista, la compañía consolida su estrategia de apostar por activos tangibles y de alta revalorización, reafirmando su compromiso con la rentabilidad y sostenibilidad en el sector agrícola, según ha informado Faenza Capital en nota de prensa.

El proyecto contempla una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 20% en un escenario conservador y estima una rentabilidad anual del 50% a partir del noveno año de producción. "La respuesta positiva de nuestros inversores, que en su mayoría son deportistas, artistas y empresarios, nos ha permitido ampliar la inversión prevista y acelerar el inicio del proyecto. La reconversión del terreno ya está en marcha, lo que nos acerca aún más al objetivo de convertirnos en referente nacional en el cultivo de pistachos", ha señalado Fausto Tienza, director general de Faenza Capital.

Fausto Tienza, futbolista profesional con una amplia trayectoria en clubes de primera y segunda división (Real Betis, Osasuna, CD Extremadura, Cádiz CF, Racing de Santander, UD Ibiza y Alcorcón, entre otros, y actualmente en la SD Amorebieta) lidera este proyecto aportando su experiencia tanto dentro del terreno de juego como en el ámbito de las inversiones agrícolas. Con un profundo conocimiento del sector, ha impulsado Faenza Capital como un modelo de inversión sostenible, rentable y con impacto positivo en el medio rural.

La iniciativa cuenta con el respaldo de Glezco Asesores y Consultores, responsables de la gestión administrativa y financiera, y del Grupo Iberopistacho, encargado de la gestión operativa del cultivo. El proyecto se estructura en fases que incluyen desde la preparación del terreno hasta la comercialización del fruto, con un horizonte de producción que supera los 50 años.

Actualmente, España se perfila como uno de los líderes mundiales en el cultivo de pistachos, con Castilla-La Mancha como región clave, lo que refuerza la apuesta de Faenza Capital por este tipo de inversión de alto rendimiento y bajo riesgo.

PREVISIÓN DE SUPERAR LOS 20 MILLONES DE EUROS EN GESTIÓN EN 2026

Faenza Capital es una sociedad española, con sede en Extremadura, dedicada a la estructuración, desarrollo y gestión de proyectos de inversión en el sector agrícola y del real estate. La sociedad cuenta con amplia experiencia en la inversión y gestión de proyectos en el sector agrícola e inmobiliario, formada por un equipo multidisciplinar de profesionales con más de 20 años de trayectoria.

Desde su constitución, ya se han puesto en marcha cinco proyectos en distintas zonas de España, con una inversión total de cerca de 10 millones euros. En el ámbito del Real Estate, ya se ha completado un primer proyecto de gestión integral de apartamentos turísticos en Mérida y se desarrollan actualmente nuevos vehículos de inversión en Extremadura y Andalucía.

Concretamente en localidades como Badajoz, Cáceres, Cádiz, Sevilla y Málaga, así como nuevos vehículos de inversión agrícola. Con todo ello, se prevé superar los 20 millones de euros en gestión en 2026.