Fallece un hombre en un accidente de tráfico en Horcajo de Santiago

El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 16 de la CM-200. - EUROPA PRESS

CUENCA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La salida de vía de un vehículo en la CM-200 a su paso por el municipio conquense de Horcajo de Santiago se ha saldado este miércoles con un fallecido. El afectado, un hombre cuyos datos personales no han trascendido, ha quedado atrapado en el interior del vehículo, falleciendo in situ.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente se ha producido sobre las 7.24 horas, en el kilómetro 16 de la vía autonómica.

A pesar de la asistencia de un equipo médico de urgencias y una UVI móvil, no ha sido posible hacer nada por el afectado. También ha sido necesario el desplazamiento de bomberos del parque de Tarancón, para liberar del vehículo a la víctima, así como agentes de la Guardia Civil.