Fallece un hombre aplastado por la furgoneta que estaba reparando en la vía pública en Daimiel

El suceso ha tenido lugar en la calle Estación de Ferrocarril de Daimiel. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 36 años ha fallecido este jueves tras resultar aplastado por una furgoneta que se encontraba reparando en la vía pública en Daimiel (Ciudad Real).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar a las 19.43 horas, cuando la furgoneta que se encontraba reparando el afectado en la calle Estación de Ferrocarril de la localidad ciudadrealeña se ha vencido aplastándole.

Tras acudir al lugar de los hechos bomberos del parque de Daimiel para liberarle de debajo del vehículo, el operativo sanitario de emergencias compuesto por un equipo médico de emergencias y una ambulancia, ha tratado de asistirle pero tan solo ha podido dar cuenta de su fallecimiento.

También han acudido al aviso agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Daimiel.