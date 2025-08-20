Fallece el hombre herido en la pelea multitudinaria durante las fiestas de San Roque en Reíllo (Cuenca)

Archivo - Coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CUENCA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 37 años que fue hospitalizado el pasado 14 de agosto tras resultar herido en una pelea multitudinaria, con alrededor de 30 implicados, en el municipio conquense de Reíllo, ha fallecido, según ha podido saber Europa Press.

El suceso tuvo lugar sobre las 3.44 horas del pasado jueves en las inmediaciones del campo del fútbol del municipio, que se encuentra en plena celebración de sus fiestas patronales en honor a San Roque, según informó el 112.

Un hombre de 48 años de edad fue detenido por la Guardia Civil como uno de los principales implicados en dicha pelea multitudiaria.