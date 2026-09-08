Fallece un hombre tras ser atropellado por un turismo en la autovía a la altura de Manzanares

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CIUDAD REAL, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un hombre de 76 años ha perdido la vida tras ser atropellado por un turismo a la altura del kilómetro 51 de la autovía A-43, en sentido Valencia, en Manzanares (Ciudad Real).
Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han explicado a Europa Press que el aviso del suceso se recibió a las 22.26 horas de este lunes.
Hasta el lugar acudieron un helicóptero medicalizado, una UVI y una ambulancia de soporte, así como Policía Local y Guardia Civil.