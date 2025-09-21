Fallece un joven tras golpearse la cabeza al tirarse a una piscina en Mora (Toledo)

TOLEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 24 años ha perdido la vida tras tirarse a una piscina y golpearse la cabeza en una casa rural situada en la CM-4005, en el término municipal de Mora (Toledo).

Según ha informado el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso del suceso se recibió a las 23.56 horas de este sábado.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, un médico de urgencias, una UVI y una ambulancia de soporte vital, que no pudieron hacer nada por la vida del joven.