Fallece la mujer atropellada por un turismo en Albacete mientras circulaba en bicicleta

ALBACETE, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
La mujer de unos 70 años de edad que ha sido atropellada por un turismo este miércoles mientras circulaba en bicicleta por la avenida de España de Albacete finalmente ha fallecido.
El atropello ha tenido lugar a las 13.26 horas, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press.
Por otra parte, una mujer de 38 años ha tenido que ser trasladada al Hospital Universitario de Albacete en una ambulancia de soporte vital básico tras sufrir una crisis de ansiedad.