Fallece una persona tras ser arrollada por un tren a la altura de Guadalajara

Archivo - Imagen de la estación de tren de Guadalajara. - GOOGLE STREET VIEW - Archivo

GUADALAJARA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido este martes tras ser arrollada por un tren, a la altura del kilómetro 56 de la vía ferroviaria de Cercanías, en la ciudad de Guadalajara.

El suceso, del que se ha dado aviso a las 10.09 horas, ha provocado el corte de la vía ferroviaria, tal y como han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar se ha desplazado una UVI, que ha confirmado fallecimiento, así como los bomberos de Guadalajara, la Policía Nacional y la Policía Local.

Igualmente, se ha dado aviso a Renfe y a Adif, que ha procedido a cortar la vía de Cercanías.