Fallece un varón de 50 años tras ser aplastado por una plataforma de elevación de remolques en Camuñas

TOLEDO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 50 años de edad ha perdido la vida este martes tras ser aplastado por una plataforma de elevación de remolques en la localidad toledana de Camuñas.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el accidente ha tenido lugar a las 19.46 horas en una nave agrícola situada en la calle Antonio García Moreno del municipio.

Hasta este lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil y de un médico de urgencias, que tan solo han podido certificar su fallecimiento.