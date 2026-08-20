Un fallecido y una herida en un accidente de tráfico en la A-4 a su paso por Santa Cruz de Mudela

El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 220 de la A-4 sentido Madrid. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La salida de vía de un vehículo un turismo en la A-4 a su paso por la localidad ciudadrealeña de Santa Cruz de Mudela se ha saldado con el fallecimiento de un hombre y una mujer herida y hospitalizada. Los afectados son un hombre de 55 años y una mujer de 56 años.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha consultadas por Europa Press, el siniestro ha tenido lugar sobre las 11.27 horas, cuando el vehículo en el que iban ambos afectados ha sufrido una salida de vía en el kilómetro 220 de la A-4 en sentido Madrid.

A causa del estado del vehículo, ha sido necesario el despliegue de un equipo de bomberos del Parque de Valdepeñas para liberar a los pasajeros.

Asimismo, se han desplazado un equipo médico de urgencias, una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico. A pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencias sanitarios, tan solo se ha podido dar cuenta del fallecimiento del hombre in situ, mientras que la mujer ha sido trasladada por la ambulancia de soporte vital básico al Hospital General Gutiérrez Ortega de Valdepeñas.

También se han desplegado en el lugar de los hechos agentes de la Guardia Civil.