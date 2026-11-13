Un fallecido y un herido tras una colisión entre un turismo y un camión en Talavera

Archivo - Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. - SESCAM - Archivo

TOLEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha perdido la vida este viernes y un hombre de 45 años ha resultado herido tras una colisión entre un turismo y un camión en el kilómetro 116 de la N-502, a la altura de Talavera de la Reina (Toledo).

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 13.10 horas.

Los servicios sanitarios han confirmado el fallecimiento del ocupante del turismo, mientras que el herido --que conducía el camión-- ha sido trasladado en ambulancia de soporte vital básico al hospital de la localidad.

Al lugar se ha trasladado la Guardia Civil, la Policía Local, los bomberos y un helicóptero sanitario.