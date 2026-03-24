Fecir advierte de la falta de trabajadores y apuesta por inmigración regular para sostener el empleo en Ciudad Real

El presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (Fecir), Carlos Marín. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La falta de mano de obra se ha convertido en uno de los principales problemas del tejido empresarial de la provincia de Ciudad Real, especialmente en sectores como la hostelería, el campo o la industria, una situación ante la que los empresarios comienzan a mirar hacia la mano de obra extranjera como una de las posibles soluciones para cubrir vacantes y sostener la actividad económica.

Así lo ha indicado el presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (Fecir), Carlos Marín, durante una entrevista con Europa Press, en la que ha advertido de que cada vez resulta más difícil encontrar trabajadores para determinados sectores y ha defendido la necesidad de facilitar la llegada y la regularización de inmigrantes que quieran trabajar en España.

Marín ha asegurado que la escasez de trabajadores afecta ya a distintos sectores de la economía provincial y que cada vez resulta más complicado cubrir determinados puestos, por lo que ve con buenos ojos la regularización que plantea el Gobierno "siempre que no se politice", tanto desde un lado como desde otro.

Según ha explicado, actualmente es muy difícil encontrar personal para actividades como la hostelería, la construcción, la industria o el campo, lo que está generando problemas a muchas empresas.

En este contexto, ha criticado que haya personas que rechacen varias ofertas de empleo mientras continúan percibiendo prestaciones por desempleo y ha insistido en la necesidad de mejorar y dignificar la formación profesional, a la que ha considerado una vía fundamental para cubrir muchos de los puestos que actualmente quedan vacantes.

Ante esta situación, el presidente de Fecir ha defendido que España necesita facilitar la llegada de trabajadores extranjeros, siempre con garantías legales y evitando que el debate sobre la inmigración se utilice con fines políticos.

En su opinión, resulta necesario regularizar a personas que ya están trabajando en el país y establecer mecanismos para que los trabajadores puedan llegar desde sus países de origen con documentación y formación previa, evitando así que las mafias se aprovechen de los procesos migratorios.

Asimismo, ha señalado que el crecimiento demográfico de España se está sosteniendo en gran parte gracias a la inmigración y ha defendido que quienes lleguen a trabajar y generar riqueza deben ser bien recibidos.

APOYO A PYMES Y AUTÓNOMOS

Por otro lado, Marín ha recordado que el tejido empresarial de la provincia está formado mayoritariamente por pymes, micropymes y autónomos, que representan alrededor del 86% de las empresas integradas en Fecir, y ha defendido que este tejido es el verdadero músculo económico de la provincia.

En este contexto, ha reclamado políticas nacionales que apoyen a las pequeñas empresas y ha criticado que, a su juicio, el Gobierno central no esté atendiendo adecuadamente sus necesidades.

En concreto, ha señalado que la Unión Europea ha advertido a España por el incumplimiento de la normativa del IVA para autónomos que facturan menos de 80.000 euros, una situación que, según ha lamentado, demuestra que se está "maltratando al pequeño".

El presidente de Fecir ha defendido que muchas de las grandes empresas actuales nacieron como pequeñas empresas familiares, por lo que ha insistido en la necesidad de cuidarlas y facilitar su crecimiento para que puedan generar empleo y riqueza.

Frente a esta situación, ha valorado positivamente la política de diálogo social impulsada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, señalando que el Ejecutivo regional está alcanzando acuerdos con empresarios y sindicatos, como el firmado recientemente entre Cecam, la Junta y las organizaciones sindicales.

En contraste, ha criticado la actuación del Gobierno central y ha cargado contra la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la que ha acusado de actuar como "juez y parte" en cuestiones laborales y a la que ha definido como "comunista", reprochando que se adopten medidas sin contar con los empresarios.

Asimismo, ha cuestionado decisiones como la subida del salario mínimo o determinadas medidas laborales cuando, según ha señalado, no se negocian con el tejido empresarial.

Marín también ha criticado lo que ha definido como "voracidad fiscal" de Hacienda y de la Seguridad Social, señalando que muchas cargas sociales recaen directamente sobre las empresas.

En este sentido, ha defendido que medidas como las bajas por nacimiento o las políticas de conciliación deben ser asumidas por el conjunto de la sociedad y no únicamente por las empresas.

A su juicio, este tipo de decisiones dificulta la negociación colectiva y puede generar tensiones entre empresarios y trabajadores, además de poner en riesgo la viabilidad de algunas pequeñas empresas.

INFRAESTRUCTURAS PENDIENTES

El presidente de la patronal ciudadrealeña también ha reclamado mejorar las infraestructuras de transporte de la provincia, al considerar que existen importantes carencias tanto en carreteras como en conexiones ferroviarias.

Entre las actuaciones prioritarias ha mencionado la continuidad de la A-43, clave para conectar el Mediterráneo con el puerto portugués de Sines; la construcción de la autovía entre Ciudad Real y Toledo o la conexión por autovía desde Puertollano hasta Montoro, así como la mejora de diversas carreteras nacionales y la recuperación de proyectos logísticos como el puerto seco de Alcázar de San Juan.

A su juicio, la provincia ocupa una posición estratégica en el centro de la península que debería aprovecharse mejor desde el punto de vista logístico e industrial.

POSIBLE CONTINUIDAD AL FRENTE DE LA PATRONAL

Preguntado por la renovación de la presidencia de la federación, prevista para este año, Marín ha señalado que su intención es analizar la situación con su entorno más cercano antes de tomar una decisión definitiva.

En este sentido, ha explicado que primero quiere hablar con su familia, con su empresa y con el equipo que trabaja junto a él en Fecir antes de decidir si opta a continuar al frente de la organización.

No obstante, ha señalado que su predisposición inicial es seguir al frente de la federación, siempre que cuente con el respaldo de su equipo y de los asociados.

Marín ha defendido además que las organizaciones empresariales deben estar dirigidas por empresarios en activo, ya que son quienes conocen de primera mano la realidad de las empresas y los problemas que afronta el tejido productivo.

Sobre la evolución de Fecir desde que asumió su presidencia en 2014, etapa en la que, según ha señalado, la organización ha experimentado un crecimiento significativo y ha logrado recuperar la confianza del empresariado de la provincia.

En este sentido, ha explicado que cuando llegó a la presidencia la organización atravesaba un momento complicado, pero que con el paso de los años ha logrado consolidarse como una entidad fuerte dentro del tejido empresarial.

"Era nuestra niña pequeña y ahora se ha convertido en una adolescente que da mucha caña", ha afirmado.

El presidente de la patronal ha subrayado que uno de los principales logros ha sido recuperar el orgullo de pertenencia de los empresarios a la organización, al tiempo que ha destacado la fortaleza del asociacionismo empresarial en la provincia de Ciudad Real, señalando que Fecir cuenta con una amplia red de asociaciones territoriales que permiten mantener un contacto directo con el tejido empresarial en todo el territorio.