Federación de Autismo pide un plan de acción para desarrollar la Estrategia Regional del TEA "como es necesario"

TOLEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación de Autismo de Castilla-La Mancha, Cristina Gómez, ha pedido este miércoles un plan de acción para desarrollar la estrategia regional del autismo "como es necesario" y llevar los recursos allí donde estén las personas que sufren este trastorno en la región y que son unas 20.000.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios junto al director general de Discapacidad, Francisco José Armenta, y el comisionado para la Accesibilidad, José Luis Escudero, antes de participar en el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

Una celebración que, según la presidenta de la Federación regional de Autismo, se lleva a cabo para mostrar que el autismo "no es invisible". "Tratamos de darle visibilidad al colectivo y a todas las necesidades que tienen las personas con autismo y, sobre todo, poner de manifiesto la variabilidad del trastorno, que requiere muchos apoyos para muchas personas y otros apoyos no tan intensivos en otras, pero que todos necesitan tener apoyos en su vida diaria".

Ha resaltado igualmente que el 5 de abril se cumple el décimo aniversario de que la Federación de Autismo de Castilla-La Mancha presentó al Gobierno regional la Estrategia Regional sobre el Autismo, basada en la estrategia nacional. "Queremos reivindicar esa estrategia porque hace falta desarrollarla y contempla todos los aspectos de la vida de las personas con autismo y sus familias".

Todo ello, ha añadido, para que tengan una mayor inclusión social y, sobre todo, tengan los apoyos y los recursos especializados que necesitan ya que "hoy por hoy todavía nos queda mucho camino por recorrer". "Ha habido ciertos avances en estos diez años pero tenemos que poner un plan de acción que desarrolle la estrategia como es necesario".

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