Fedeto rechaza subir cuota de autónomos, pide a Gobierno retirar la propuesta y abrir un proceso "serio" de diálogo

TOLEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fedeto ha rechazado la propuesta del Gobierno de aumentar las cotizaciones de los autónomos entre 2026 y 2030 porque "supondría un incremento de costes inaceptable en estos momentos", por lo que ha instado al Ejecutivo nacional a retirar esta propuesta y abrir un proceso de diálogo serio que aborde de verdad "la simplificación administrativa, la reducción de cargas fiscales y la mejora de la protección social para los autónomos".

La patronal toledana recuerda que ya advirtió desde el primer momento que el sistema de cotización por ingresos reales, implantado en 2023, era un error que "solo tenía por objeto incrementar la recaudación y meter la mano en el bolsillo de los autónomos, en lugar de mejorar su protección social o su competitividad".

"Se trata de un golpe más a un colectivo esencial. Es un nuevo castigo fiscal que afecta tanto a los autónomos con rentas altas como a los que apenas alcanzan el salario mínimo interprofesional. La propuesta no se apoya en un estudio económico y no va acompañada de mejoras en las prestaciones por cese de actividad, ni en la cobertura por enfermedad o maternidad, lo que demuestra que el Gobierno solo busca recaudar más", se quejan mediante un comunicado.

Además, indican que no se ha modificado el artículo 19.2 de la Ley General de la Seguridad Social que establece que las bases mínimas de cotización de todos los regímenes de la Seguridad Social (incluido el de autónomos), subirán en el mismo porcentaje que se incremente el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) más un sexto.

En la práctica, "esto puede suponer una inseguridad jurídica que podría obligar a los autónomos a soportar un doble incremento: el derivado de las nuevas tablas y el que resulte de cada revisión del SMI, lo que refuerza el carácter meramente recaudatorio y desproporcionado de la medida". .