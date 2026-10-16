Feijóo critica el "desahucio a 75 familias de la Guardia Civil" por las obras del cuartel en Toledo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sentado entre el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y el presidente regional del partido, Paco Núñez. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado el "desahucio a 75 familias de la Guardia Civil" el pasado año por las obras en el cuartel de la Benemérita en Toledo.

Feijóo ha señalado, este viernes en un acto en Toledo, que "cuando un gobierno desahucia a las fuerzas y cuerpos de seguridad no tiene ninguna capacidad para dar lecciones de desahucio a nadie".

El presidente de los 'populares' ha explicado que ha estado visitando este viernes junto con el alcalde toledano, el también 'popular' Carlos Velázquez, el cuartel de la Guardia Civil en la capital regional.

En este sentido, ha recordado que "desde el año 2019 se comprometió una nueva instalación", criticando que "cada vez que había elecciones aparecían los altos cargos con las autoridades locales para comprometer el nuevo cuartel".

"Primero se comprometieron en hacerlo en una parcela que resulta que era inviable desde el punto de vista medioambiental. Después se comprometieron en hacerlo en otra parcela que también resultó inviable desde el punto de vista urbanístico. Resultado: en 2025 desahucio a 75 familias de la Guardia Civil", ha concluido.