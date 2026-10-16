Feijóo pide una respuesta "firme" de España después de que las acciones de Marruecos "superen con creces lo admisible"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Toledo. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS
TOLEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que España debe tener una respuesta "serena y firme" hacia Marruecos tras afirmar que lo que el país marroquí "ha dicho y ha hecho en los últimos meses" supere "con creces lo admisible".
Así se ha pronunciado Núñez Feijóo este viernes en Toledo después de que el diario ABC haya publicado que una patrullera marroquí invadió aguas de Ceuta tras la visita de los reyes Felipe VI y Letizia y que permaneció allí durante siete horas hasta que se envió a una patrullera de la Guardia Civil.
El presidente del PP ha manifestado que entre países vecinos "tiene que haber una absoluta colaboración, una buena relación de vecindad" pero "cuando un estado no cumple" con dichos parámetros, tiene que existir esa respuesta "firme y serena" por parte de España.
Por ello, ha criticado la actitud que ha tenido el Gobierno central en torno a la crisis de Ceuta, señalando que "los desafíos a la soberanía nacional no pueden ocultarse ni pueden tratarse como episodios menores, ni con silencio ni con resignación".
"Una nación que aspira a ser respetada debe empezar haciéndose respetar", ha aseverado, incidiendo en que quiere "dirigir una gran nación que no va a buscar confrontación con nadie pero que tampoco acepta que se cuestione ni la integridad ni la dignidad de los españoles".