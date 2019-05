Felpeto dice que Page "podrá seguir contando" con él

Actualizado 30/05/2019 13:02:11 CET

TOLEDO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deportes en funciones, Ángel Felpeto, ha asegurado que la decisión de que continúe en el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha "solo le corresponde al presidente", Emiliano García-Page, aunque ha asegurado que el titular del Ejecutivo autonómico "podrá seguir contando" con él. "Siempre que me lo ha pedido he colaborado con él", ha defendido.

De este modo ha reaccionado Felpeto tras ser preguntado en Toledo, durante la presentación del Observatorio de la Actividad Física en Castilla-La Mancha, sobre si continuará en el Gobierno regional, pregunta que, ha dicho, es "la del millón todos estos días".

Según el titular regional de Educación, Cultura y Deportes en funciones, García-Page, en el momento que sea investido "contará con las personas que él quiera contar".

Dicho esto, ha recordado que el presidente regional le pidió que se incorporará en su Gobierno --para sustituir a Reyes Estévez-- avanzada ya la legislatura y que García-Page también contó con él cuando fue alcalde de Toledo, antes de llegar a la Presidencia regional.

"Podrá seguir contando conmigo evidentemente, porque siempre que me lo ha pedido he colaborado con él. Pero la decisión solo le corresponde a él. A ningún consejero o consejera toca decir si vamos a continuar o no", ha insistido Felpeto.