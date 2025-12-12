FEMP C-LM reclama facilitar trámites a los ayuntamientos pequeños y medianos a través de un estatuto específico

FEMP celebra la 'Jornada Fundamentos Administrativos y Presupuestarios en los pequeños y medianos municipios' en Toledo - AY TOLEDO

TOLEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación de Municipios y Provincias en Castilla-La Mancha (FEMP C-LM), Fermín José Cerdán, ha reclamado este viernes que se faciliten los trámites a los medianos y pequeños municipios mediante la creación de un estatuto específico, pues en la mayoría de las ocasiones se enfrentan a las mismas condiciones que los consistorios de mayor tamaño con menos personal.

Así lo ha trasladado durante la inauguración de la 'Jornada Fundamentos Administrativos y Presupuestarios en los pequeños y medianos municipios' en Toledo, acompañado de la presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo; la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas y el presidente del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital) de Castilla-La Mancha, Rafael Santiago.

Tal y como ha explicado el representante de la FEMP en la región, los pequeños y medianos municipios "tienen las mismas obligaciones que los grandes municipios" en cuanto a presentar documentos, con los mismos plazos y con las mismas normas.

En sitios donde "el único trabajador es el propio secretario interventor que hay en el ayuntamiento se ven desbordados por la cantidad ingente de responsabilidades y de cometidos que tienen que cumplir", ha afirmado Cerdán.

"Desde un despacho es todo muy fácil, pero cuando bajas al terreno, cuando bajas a la realidad de las cosas, cuando te das cuenta de que hay cosas que por mucho que quieras es que no llegas, es imposible, no puede ser", ha expresado.

Por ello, y después de celebrar varias jornadas de este tipo por toda la región, una de las reivindicaciones principales es la defender la posibilidad de que los pequeños municipios tengan un estatuto específico, adecuado a sus circunstancias, y que con esta herramienta se facilite esta labor.

Las corporaciones locales ya reivindican esta demanda, ha afirmado Cerdán, y tienen fe en que, "antes o después, el Gobierno central tendrá que acometer una reforma en ese sentido".

En estas jornadas en Toledo se han inscrito más de 40 personas y los asistentes a todas las que se han celebrado en la región ascienden a 250. Desde la FEMP se ha impartido formación en este ámbito a 17.000 empleados.

GASTO DE AYUNTAMIENTOS

Por su lado, el presidente de Cosital en Castilla-La Mancha se ha referido a la aprobación por parte del Gobierno del decreto que permite "flexibilizar un poquito la rigidez en el gasto por parte de las entidades locales", en lo que se refiere a "las inversiones financieramente sostenibles".

Sobre esta medida, ha criticado "la improvisación" a la hora de tomarla a final de año, ya que lo mejor habría sido "hacerlo a principio de ejercicio". "Es muy difícil gestionar bien cuando ya tienes todo el presupuesto casi ejecutado y prever un incremento retributivo desde enero".

Por ello, desde Cosital demandan "más colaboración desde el Gobierno central con las entidades de la Administración local" para ir "de la mano en todas estas cosas". "Que no seamos como convidados de piedra que al final nos enteramos tarde, mal y a veces nunca", ha afirmado.

Tras esto, también ha rechazado que se haya convalidado el Real Decreto-ley que modifica la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, cediendo a la Generalitat de Cataluña la gestión de la oferta pública de empleo y los procesos de selección de los funcionarios con habilitación de carácter nacional.

El presidente de Cosital ha defendido "la igualdad de todos los españoles ante la ley". "Pedimos que lo pongan más fácil con estas decisiones de transferir nuestras competencias de selección a la Generalitat, entendemos que no se consigue ese objetivo, se va en otra dirección opuesta a la transparencia y a la igualdad de todos los ciudadanos", ha sentenciado.

Por su lado, la presidenta de la Diputación de Toledo ha significado el papel de secretarios, tesoreros e interventores, que realizan "la mayoría de las veces" una labor "callada" pero muy importante, como "pilar fundamental de los ayuntamientos, en favor de la transparencia y de la legalidad".

De su lado, la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores en Toledo ha destacado que los ayuntamientos deben formarse y "estar a la altura de todas las novedades que haya, tanto legislativas como a nivel de aplicación de cualquier norma".