Femur publica 'Gritan', su tercer LP sobre desamor y el día a día con "altas dosis" de ciencia ficción

TOLEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo toledano Femur acaba de publicar 'Gritan', su tercer LP que el líder del proyecto, Jartur, califica como un disco "algo más cercano e individual" a la vez que genérico que trata "mucho" las relaciones sentimentales y puntos de vista diferentes en el desamor y el día a día.

Todo ello, al igual que los discos anteriores --'This is garaje punk Desease' y 'Noche de Walpurgis'-- acompañado y aderezado con "altas dosis" de ciencia ficción "en una nebulosa de pelis de terror antiguas y cine de serie B", apunta en una entrevista concedida a Europa Press.

Un trabajo en el que reconoce que sí que hay una continuidad respecto a los anteriores pero tratando diversos aspectos de la actualidad social. Así, 'This Is Garage Punk Desease' trataba de hacer una crítica a la sociedad actual en la que la gente no está de acuerdo con muchas cosas, mientras que 'Noche de Walpurgis' lo camuflaba con metáforas haciendo ver monstruos que acechan a cada paso.

Respecto a 'Gritan', Jartur lo define como "un golpe en la mesa" y "una llamada de atención". "Es un hasta aquí hemos llegado. No voy a dejar que den la vuelta a la tortilla y aquí paz y después gloria. Los malos, en muchas ocasiones, se ponen caretas y trajes de ángeles y en 'Gritan' se intenta mostrar a los monstruos tal y como son", afirma.

GRABADO EN 'TIKI MANSION ESTUDIO'

Las canciones de 'Gritan' han sido grabadas en 'Tiki Mansion estudio' por Jartur íntegramente, exceptuando los teclados que han sido grabados por Pablo Junquera. "Hice unas mezclas que envié a Fernando Pardo (Sex Museum, Los Coronas) gran productor y conocedor del mundo del rock and roll, quien produjo y masterizó el trabajo final".

Para las portadas ha vuelto a contar con el "gran artista e ilustrador" de Vigo Roberto Argüelles, quien ha hecho todas las portadas de los discos de Femur y con el que ya ha trabajado en diferentes proyectos.

El lanzamiento del LP viene acompañado del vídeo para la canción 'Dracula's Son', que trata de "un vampiro metafórico que quiere la sangre de su víctima a quien cambia por completo y hace para él". "Tuve la oportunidad de viajar a Rumanía y el corazón de los Cárpatos, en Transilvania, donde pude grabar un montón de tomas, incluyendo algunas en el famoso Castillo de Bran".

"Fue muy divertido ir ataviado con la indumentaria vampírica por todas partes", confiesa, para agregar que también grabaron unas cuantas tomas en la ciudad de Toledo, "callejeando por sus estrechos callejones".

PÚBLICADO POR CHAPUTA RECORDS

Tras publicar 'This is Garage Punk desease' con Family Spree Recordings y 'Noche de Walpurgis' con Wild Cave Records, filial de Sweetgrooves, 'Gritan' ha sido lanzado por Chaputa Records de Portugal. "Esta vez hemos apuntado alto y hemos tenido el gran honor de pasar a formar parte de este sello discográfico especializado en el sonido underground y el garage-punk y revival".

"Les hacíamos ojitos desde el primer disco y por fin conseguimos llamar su atención y que nos dieran la confianza que han depositado en este disco. Estamos muy contentos de poder estar en Chaputa Records", afirma Jartur.

Pese a que reconoce que tocar en directo con gente cada día es "más difícil" y supone un esfuerzo que no mucha gente está dispuesta a afrontarlo perdiendo tiempo y dinero, Jartur ha logrado reunir "a unos pocos descerebrados" para "subirse al carro" de Femur.

"Tenemos una banda formada por unos grandísimos músicos que aunque salgamos poco a tocar, queremos hacerlo y hacerlo bien", ha dicho, para apuntar que las filas de Femur están Juanjo Aspiradoras, Pablo Twilight Pera de Blackbirds y Sali de Hidrocálidos y King Jartur & His Lords.

De momento están preparando un repertorio para el directo y trabajando en nuevas canciones para un próximo trabajo en el que habrá más músicos en el estudio y grabando los instrumentos. "Esto me da una fuerza e ilusión especial, sabiendo que lo próximo sonará increíblemente mejor".

Las canciones de Femur pueden escucharse en su canal de Youtube -- https://www.youtube.com/channel/UCG9-jQQo3JYP9Uq4o88kPfw-- y en su bandcamp --https://femurpunk.bandcamp.com/--. Además, se les puede encontrar en Instagram en @femurpunk.