La Feria Internacional del Queso de Albacete celebrará su quinta edición del 7 al 10 de mayo

Firma del protocolo para la celebración de la Fiqab. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Albacete han suscrito este lunes un convenio de colaboración para la organización de la FIQAB, la Feria Internacional del Queso de Albacete, que se celebrará entre el 7 y el 10 de mayo en el recinto ferial de la capital albaceteña.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha manifestado que, con esta firma, el Gobierno regional seguirá reforzando su participación en la FIQAB como un espacio estratégico "para la proyección nacional e internacional del queso que hacemos en Castilla-La Mancha, en particular del Queso Manchego" que es santo y seña de las producciones agroalimentarias de la región y del sector ganadero regional.

La firma de este Protocolo ha contado con el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruíz; el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, y el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, y tal como ha subrayado el consejero, refleja la voluntad conjunta de las tres administraciones para la organización, coordinación y desarrollo de la feria con el objetivo de "promocionar y poner en valor la cultura del queso, impulsar la innovación en el sector agroalimentario y lácteo, generar oportunidades para productores y empresas y reforzar la imagen de Castilla-La Mancha como destino gastronómico".

En su quinta edición, cuenta con 68 expositores, lo que da una idea de la importancia que va adquiriendo esta feria que ya está asentada en el calendario de ferias de la región y de España, ha informado la Junta en nota de prensa.

Uno de esos expositores será el estand de Campo y Alma, "que aúna el esfuerzo de las 41 figuras de calidad de la región". La participación de la Consejería se sustancia también en una aportación económica de 48.000 euros con los que se dará soporte económico a diversas actividades, entre ellas los showcooking que se realizarán en el templete de la feria de la mano de prestigiosos cocineros de la región.

EL QUESO MANCHEGO, UN SÍMBOLO DE CALIDAD Y DESARROLLO RURAL

Julián Martínez Lizán ha destacado que esta feria pone el foco y tiene como anfitrión el Queso Manchego, "bandera de los alimentos de calidad que tenemos en la región junto con el vino y el aceite".

En 2024 alcanzó cifras récord al vender 14,4 millones de kilos de Queso Manchego, el 73% fuera de España. En 2023, último año del que hay publicados por el Ministerio de Agricultura, el Queso Manchego con DOP supuso el 88% de la exportación de todos los quesos con figura de calidad (DOP/IGP) de España y el 59,2% del valor económico de todas las DOP/IGP de queso de España.

Esta producción nace en las 500 ganaderías y 60 queserías que tiene esta figura de calidad, negocios que generan empleo en el medio rural, favorecen el relevo generacional y luchan contra la despoblación, en palabras de Martínez Lizán.

Precisamente, con la finalidad de seguir apuntalando al Queso Manchego, la Consejería ha renovado recientemente el convenio para continuar las investigaciones que permiten, entre otras cuestiones, mejorar y aumentar la producción de leche de la oveja de raza manchega.

Otra línea de apoyo que mantiene el Gobierno de Castilla-La Mancha es respaldar económicamente a la DOP, a través de la línea de ayudas a la promoción de las figuras de calidad. Por último, ha citado la promoción en ferias como acaba de suceder con la participación en Alimentaria, en Barcelona o próximamente el Salón Gourmets de Madrid.

PAGO DE 2,1 MILLONES A GANADEROS Y AYUDAS ASOCIADAS A SUPERFICIE

Además, este miércoles, 1 de abril, el Gobierno regional comienza a abonar más de 2,1 millones de euros a 1.846 agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha. Este nuevo pago es, sobre todo, de tres líneas de ayuda directa a la ganadería de ovino y caprino de leche, carne y rastrojeras de la campaña de PAC 2025 (1,7 millones para 1.061 ganaderos y ganaderas).

El resto del importe corresponde a algunos expedientes de ayudas asociadas de superficie para proteicos, olivar, tomate y arroz. Con estos pagos, se complementa el 90% del importe total asignado en la PAC, tras el abono del anticipo en octubre de 2025. El 10% restante será pagado antes del 30 de junio.

"Una campaña más, cumplimos el compromiso del presidente Emiliano García-Page de pagar las ayudas lo antes posible, especialmente en el caso de los ganaderos y ganaderas". Desde el 16 de octubre, primer día en que era posible hacer los pagos, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha ingresado más de 560 millones de euros en las cuentas de agricultores y ganaderos de la región, correspondientes a la PAC 2025.

ALIANZA ESTRATÉGICA

Durante su intervención, el presidente de la Diputación ha destacado que esta firma es mucho más que un trámite administrativo y constituye "una alianza estratégica" en torno a uno de los grandes orgullos de nuestra tierra como es el sector ganadero, agroalimentario y, en concreto, el queso manchego".

Asimismo, Cabañero ha incidido en que la FIQAB, que nació en 2022 fruto del acuerdo entre las tres instituciones que hoy firman el protocolo, se ha convertido en una cita imprescindible "cuya continuidad es clave para la provincia", y ha señalado que ha crecido edición tras edición hasta consolidar su éxito.

El Queso Manchego configura un modelo productivo que combina calidad, arraigo y sostenibilidad, contribuyendo a la protección del entorno, al mantenimiento del tejido social rural y al desarrollo económico, tal y como ha valorado el presidente provincial, remarcando que esta actividad mantiene vivos oficios y saberes que forman parte del patrimonio cultural y etnográfico de la región.

Finalmente, el presidente de la Diputación ha asegurado que esta Feria Internacional del Queso de Albacete tiene un presente sólido y un futuro prometedor, con la aspiración de seguir creciendo y proyectando la calidad de un producto único como lo es el queso manchego, pero también convertida en un espacio de desarrollo económico para el sector, cultural para el conjunto de la sociedad y turístico para esta provincia.

Por su parte, el alcalde ha puesto en valor la "estrecha colaboración institucional" que existe en la ciudad cuando se trata de apoyar y promocionar al sector agroalimentario. "El Ayuntamiento, la Diputación y la Junta son tres administraciones muy distintas, pero pegadas al terreno que comparten la cercanía al ciudadano, lo que les permite detectar necesidades y articular políticas de apoyo eficaz, así como su apoyo al crecimiento y desarrollo de nuestra tierra, promocionando todas sus potencialidades y posibilidades".

En el caso concreto del queso, el alcalde ha destacado el papel "tan importante" que desempeña en aspectos tan interesantes y diversos como la ganadería, la industria agroalimentaria, la fijación de población al terreno, la gastronomía, y la promoción turística, destacando la importancia de sacar adelante FIAQB para ofrecer oportunidades de negocio a los sectores agrícola, ganadero y hostelero.

En opinión del alcalde, "el queso manchego es un elemento diferenciador, que forma parte de la 'Marca Albacete', y aporta mucho". De ahí la firma de este protocolo para "ponerlo en valor, que se pueda degustar, comercializar y ayudar a afianzar población, así como a su internacionalización" a través de la celebración de la Feria Internacional del Queso de Albacete que un año más acogerá el Recinto Ferial.

La IV edición de FIQAB contará con 46 expositores llegados de toda España (22 provincias y 10 comunidades autónomas), de los que 12 son de Albacete hasta alcanzar los 21 procedentes de Castilla-La Mancha, junto a expositores de Andalucía, Madrid, Castilla y León, Extremadura, Baleares, Canarias, Murcia, Aragón o País Vasco, distribuidos entre queserías (40), bodegas (4), cuchillería (1) e institucional (1).