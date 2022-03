Fernández y Tolón claman por la igualdad y por romper los techos de cristal

La vicepresidenta de la Diputación condena los asesinatos machistas de Maqueda y Pozuelo

TOLEDO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad y portavoz regional, Blanca Fernández, ha mostrado su esperanza de que las próximas generaciones de jóvenes sean capaces de seguir avanzando en cuotas de igualdad hasta conseguir un mundo mejor, más justo e igualitario, al tiempo que la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha instado a la juventud a seguir rompiendo techos de cristal.

Tanto Fernández como Tolón han participado en la V Jornada 'Soy Mujer', en el marco de la programación del Festival FEM22 que organiza el Ayuntamiento de Toledo, al que también ha acudido la vicepresidenta de Educación, Cultura, Igualdad y Bienestar Social, Ana Gómez.

"El feminismo y las políticas de igualdad no están ni van contra nadie. Las mujeres no queremos usurpar privilegios a los hombres, ni quitaros vuestro espacio. Solo queremos compartir el mundo y la vida a ser posible cogidos de la mano y luchando contra las injusticias, intentando que el mundo sea un poco más vivible, más respirable y no tengamos que lamentar como hoy un asesinato machista".

Ante las 200 alumnas y alumnos que han participado en la V Jornada 'Soy Mujer', organizada por el digital encastillalamancha.es en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, Fernández les ha animado, a "sembrar la semilla para un futuro mejor".

Según ha informado en nota de prensa el Gobierno regional, les ha advertido de dos principales retos que tienen por delante. El primero, conseguir que la igualdad de derechos y la igualdad real y material se consiga en todo el planeta, "será una conquista pírrica si la conseguimos solo en España porque, en definitiva, el feminismo lo que pretende es tener los mismos derechos, oportunidades y posibilidades en la vida en el conjunto del planeta", ha dicho al respecto.

RIESGOS DEL NEGACIONISMO

En segundo lugar, ha avisado de los riesgos del negacionismo que rechaza la existencia de la violencia de género o la necesidad de políticas para acabar con este problema social estructural e impulsar la igualdad, precisamente cuando este jueves se han producido dos asesinatos en España por violencia de género, uno de ellos en la localidad toledana de Maqueda.

En tercer lugar, Blanca Fernández ha avisado del riesgo de seguir considerando excepcionales los logros de las mujeres. "Todos y todas somos excepcionales y podríamos hacer grandes cosas si se nos ofrece la oportunidad. El problema es que hoy, en el siglo XXI, las mujeres no tenemos las mismas oportunidades que los hombres, nos cuesta el doble demostrar lo que valemos y tenemos que tirar de la mochila casi en exclusiva de los cuidados. Ese es otro reto que tiene vuestra generación".

Además, ha recordado que, en España, el 90 por ciento de excedencias por cuidado de hijas e hijos y el 80 por ciento de las jornadas parciales las piden mujeres. La consecuencia es que la pensión media de una mujer es 400 euros de media inferior a la de un hombre.

"Si se comparan las masas salariales, en España las mujeres cobran casi un 20 por ciento menos que los hombres, cifra cinco puntos inferior en Castilla-La Mancha. Este hecho se da porque las mujeres ocupan sectores más precarizados en el empleo y cuando llega el momento de la maternidad, se producen muchas renuncias en la carrera profesional", ha dicho.

Por este conjunto de factores, ha explicado la consejera, el feminismo lo que pretende es que todas las mujeres tengan las mismas oportunidades y que con esas oportunidades, la eliminación de las barreras y un cambio de mentalidad, "podamos acceder a compartir el mundo y la vida en pie de igualdad".

Para alcanzar esta meta, ha animado a los chicos jóvenes a dar un paso al frente para que se incorporen "al cuidado de los que nos van y a cuidado y la crianza de quienes vienen a sucedernos; esto es lo más importante que tiene entre manos una sociedad y tradicionalmente lo hemos hecho las mujeres y sin reconocimiento alguno ni estatus social", un trabajo que, tal y como ha remarcado la consejera, es "un privilegio si se comparte pero que puede ser una mochila muy pesada si no se comparte".

ROMPER TECHOS DE CRISTAL

Por su parte, la alcaldesa, en esta V Jornada 'Soy Mujer' en el marco de la programación del Festival FEM22 que elabora la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Toledo, ha abogado por "seguir rompiendo muchos techos de cristal".

En esta línea, Tolón ha apostado por la necesidad de "seguir rompiendo muchos techos de cristal", en alusión a las barreras invisibles que las mujeres han tenido que superar a lo largo de la historia por su sexo y para ello ha aludido a la "valentía" de todas ellas.

Milagros Tolón ha trasladado a todos los presentes de este foro su experiencia personal y profesional cuando en el año 2015 logró convertirse en la primera alcaldesa de la ciudad de Toledo y el apoyo con el que contó entonces, siendo en ese momento madre de dos hijos adolescentes.

Asimismo, la alcaldesa ha expresado el "orgullo" que como mujer y regidora del Ayuntamiento de Toledo siente hacia dos de los principales recursos con lo que Toledo cuenta a nivel municipal para prestar apoyo a las mujeres que sufren la violencia machista como es el caso de la Casa de Acogida y el Centro de la Mujer que han prestado una ayuda imprescindible en esta pandemia.

Y es que el confinamiento llevó, tal y como ha explicado la alcaldesa, a que muchas mujeres tuvieran que convivir con sus agresores durante 24 horas al día lo que dificultó la posibilidad de denunciar malos tratos y vejaciones en ese momento y posteriormente dio lugar a un repunte de agresiones una vez levantado el confinamiento domiciliario.

Según ha explicado, muchas mujeres vivían en una jaula donde el agresor las tenía controladas y tras el confinamiento y esa pérdida de control por parte de los maltratadores hubo un repunte de violencia física.

Finalmente, la alcaldesa ha trasladado algunos datos que evidencian la desigualdad entre hombres y mujeres que existe en todo el mundo, "no sólo en zonas rurales o marginales".

De esta forma, ha mantenido, "los hombres ganan un 24 por ciento más que las mujeres. Además, la tasa de paro femenina está tres puntos por encima en el caso de las mujeres y en el ámbito universitario las mujeres son mayoría pero apenas tienen representación en los órganos de dirección académica pues en España sólo hay 23 catedráticas y nueve rectoras", ha denunciado.

Por todo ello, ha concluido la alcaldesa, el movimiento feminista no puede "ridiculizarse" ni ser objeto de ataques por parte de partidos de ultraderecha que pretenden que haya un retroceso en los avances promovidos durante décadas.

VISIBILIZAR A LA MUJER

Por su parte, la diputada toledana Ana Gómez ha incidido en la necesidad de dar visibilidad a las mujeres. "Representamos el 50 por ciento de la maquinaria de la humanidad, siendo postergadas a la largo de la historia a ser invisibles, a pesar de haber sido determinantes en el progreso y desarrollo global".

"Estamos en pleno siglo XXI y todavía sufrimos aspectos discriminatorios como los techos de cristal o las brechas salariales, además de sufrir una tasa mayor de desempleo", ha dicho Gómez, según ha informado la Diputación.

En este marco, la vicepresidenta de la Diputación de Toledo se sumaba a las condenas por el probable primer asesinato machista este año en Castilla-La Mancha, ocurrido en Maqueda, así como el asesinato de otra mujer en Pozuelo de Alarcón, asegurando que estos hechos "han venido a empañar una jornada para visibilizar y reclamar los derechos de las mujeres".

"La desigualdad de género, en este caso, ha provocado un sentimiento de posesión sobre una mujer, que un hombre ha llevado hasta el último extremo, hasta tal punto que pueda arrebatarnos lo mejor que tenemos, que es la vida", ha concluido.