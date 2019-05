Fernández (Unidas Podemos) formará al personal del Ayuntamiento de Toledo en materia LGTBI si es alcalde

Publicado 16/05/2019 12:45:02 CET

TOLEDO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Unidas Podemos-Izquierda Unida a la Alcaldía de Toledo, José María Fernández, ha asegurado este jueves que si es alcalde de la capital regional formará en materia LGTBI a los trabajadores del Ayuntamiento de Toledo que tengan contacto directo con los ciudadanos y dará participación al colectivo LGTBI en el Consejo Municipal de la Mujer.

En declaraciones a los medios junto a la candidata de Unidas Podemos Cambiar Europa al Parlamento Europeo, Vanessa Angustia, y Inés Gómez Escamilla, responsable del área LGTBI de IU Castilla-La Mancha, se ha comprometido también a dotar a las bibliotecas municipales de fondos específicos en materia LGTBI.

Otro de los compromisos que asume José María Fernández con los toledanos, si gana las próximas elecciones municipales, es crear un Consejo de Salud en el Ayuntamiento y recuperar las campañas de concienciación en materia de lucha contra el Sida.

De su lado, la candidata a las europeas se ha mostrado preocupada por el hecho de que España, por primera vez, abandone los diez primeros puestos en igualdad para las personas LGTBI por la normativa legislativa en el país, aprovechando para preguntar a PP y PSOE cuándo "por fin" van a empezar a preocuparse por la igualdad efectiva de derechos de todas las personas en este país.

Tras criticar que hay 22 países en la Unión Europea donde las mujeres no pueden decidir sobre su propio cuerpo y donde las personas trans son sometidas a "esterilizaciones forzosas" para no poder son lo que son y no garantizar ese derecho a ser, ha propuesto un plan de igualdad que en el marco de todos los países de la Unión Europea garantice los mismos derechos a todas las personas. "No puede ser que las mujeres lesbianas y bisexuales sigan sin acceder en igualdad a los tratamientos públicos de reproducción asistida".

Por su parte, Inés Gómez Escamilla, responsable del área LGTBI de IU Castilla-La Mancha, ha advertido de que en Castilla-La Mancha son "muy necesarias" las políticas hacia el colectivo LGTBI ya que la región no cuenta con una ley autonómica para defender las libertades y la igualdad del colectivo y las políticas que hay no son "muy funcionales".