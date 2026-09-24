El festival Ginetarock obtiene la distinción de Fiesta de Interés Turístico Regional por parte de la Junta

El gobierno de Castilla-La Mancha otorga al festival Ginetarock la distinción de Fiesta de Interés Turístico Regional. - JCCM

ALBACETE 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ginetarock, el festival de heavy metal de La Gineta se suma a las Fiestas de Interés Turístico Regional de la provincia. El anuncio, publicado este jueves, 24 de septiembre, en el Boletín Oficial de Castilla-La Mancha, reconoce la relevancia turística y el impacto de este evento musical, y ha sido valorado en rueda de prensa por el delegado del Gobierno regional en la provincia de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, el delegado de Economía, Empresas y Empleo, Nicolás Merino, el alcalde del municipio, José Sánchez, el concejal de Festejos, Fernando Rodríguez, y el presidente de la asociación Corazón de Metal, Demetrio Ortiz.

Durante su intervención, Ruiz Santos, ha felicitado al Ayuntamiento por el trabajo realizado y ha destacado el impacto económico que esta celebración tiene tanto para el municipio como para las localidades más cercanas, ha informado la Junta en nota de prensa.

Además, ha explicado que con esta nueva incorporación, la provincia suma ya 38 Fiestas de Interés Turístico Regional habiéndose incrementado la cifra de manera notable en la última década. "Desde 2015 hemos pasado de 19 a 38 reconocimientos regionales y ese no es un reconocimiento normal, es el doble", comentaba explicando que a estas distinciones se suman otras dos que han pasado de 'Regional', a Fiesta de Interés Turístico Nacional (en el caso de la Semana Santa de Albacete), y de 'Nacional', a Fiesta de Interés Turístico Internacional (con las Fiestas Mayores de Almansa).

Desde La Gineta, su alcalde, José Sánchez, se ha mostrado muy agradecido con un reconocimiento que llega "como el mejor de los regalos", justo unos días antes de que el festival celebre su dieciocho aniversario.

El regidor ha subrayado la importancia que tiene para un municipio de alrededor de 3.000 habitantes acoger un evento que cada año atrae a miles de personas y que ha convertido al festival en una cita de referencia para los aficionados al heavy metal. Por parte de la Asociación Corazón de Metal, su presidente, Demetrio Ortiz, ha destacado la programación de esta XVIII edición, que reunirá a once bandas y más de diez horas de música ininterrumpida.

El Ginetarock arrancará a primera hora de la tarde y contará con dos escenarios, uno cubierto y otro al aire libre. Entre los nombres destacados de esta edición se encuentra Dirkschneider, junto a diferentes bandas nacionales que completan un cartel que combina grupos consolidados con nuevos proyectos.

La organización espera repetir el respaldo de años anteriores y consolidar una cita que ha ido creciendo edición tras edición hasta convertirse en uno de los principales acontecimientos musicales de La Gineta y su entorno.

Durante la presentación también se ha puesto de relieve la oferta hostelera y gastronómica de La Gineta como complemento a la celebración del festival. En este sentido, Ruiz Santos ha felicitado al restaurante Los Chopos, establecimiento de la localidad que recientemente ha recibido el distintivo Travellers' Choice 2026 de TripAdvisor, un reconocimiento que se suma a los atractivos turísticos y gastronómicos de La Gineta.