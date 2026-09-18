El Festival 'Living Rural' cierra este sábado en Nerpio su recorrido por la provincia de Albacete

Archivo - Público en Living Rural. Foto de archivo. - JCCM - Archivo

ALBACETE 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha llevará este sábado, 19 de septiembre, hasta la localidad de Nerpio la última cita en la provincia de Albacete de la tercera edición del festival itinerante Living Rural Castilla-La Mancha, una iniciativa que acerca cultura, música, gastronomía y ocio a los pequeños municipios como elementos de dinamización y de lucha contra la despoblación.

La jornada comenzará con actividad deportiva senior, radio en directo donde los vecinos del municipio serán los protagonistas, y la tarde finaliza con teatro infantil para después pasar a la degustación gastronómica.

La plaza Mayor de Nerpio se llenará también de música con la artista Sara Beteta que abrirá los actos de la noche donde está previsto el concierto de Danny King con el cierre del DJ Armin Heidari, tal y como informa el Gobierno regional.

El festival culmina así un recorrido provincial que comenzó el sábado 23 de mayo en Lezuza y ha pasado por los municipios de Férez y Bogarra por lo que ha sumado escenarios, ha llegado a más rincones y ha seguido fomentando el ocio, la cultura y el arraigo popular en los pueblos de la región.

En su tercera edición, Living Rural ha dado un paso más en su planteamiento para convertir cada una de sus paradas en una jornada integrada en la propia vida del municipio ampliando el recorrido que va a llegar a un total de 20 localidades de Castilla-La Mancha, todas ellas despobladas.

Un festival cuya función es llevar la cultura, el ocio, la gastronomía y las tradiciones a los pueblos, que se combinan en un formato gratuito que transforma durante unas horas las plazas y calles de los pueblos en escenarios abiertos y espacios compartidos.