El festival de música católica Mater Fest llega a Talavera con actuaciones de Peregrinos de María o Dj Juanji

El primer teniente de alcalde en Talavera de la Reina, David Moreno. - AY TALAVERA DE LA REINA

TOLEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde en Talavera de la Reina, David Moreno, ha presentado la segunda edición del Mater Fest, el festival gratuito de música católica, que tendrá lugar este sábado, 6 de septiembre, a partir de las 20.00 horas en el Parque de La Alameda, con grupos como Aisha Ruah, Agua y Sal, Kerygma, Renata, Peregrinos de María y Dj Juanji.

Así lo ha dado a conocer este miércoles en rueda de prensa, acompañado por el Provicario General y Vicario Episcopal para la Vida Consagrada, Raúl Muelas, el Rector de la Basílica de Nuestra Señora del Prado, Don Felipe García Díaz-Guerra, el concejal de Cultura y Patrimonio, Enrique Etayo, el vicesecretario de ACDP en Talavera, Nacho Rodríguez.

Moreno ha destacado que "Mater Fest surgió como una iniciativa para engrandecer la ciudad de Talavera y la festividad de Nuestra Señora del Prado y en su primera edición fue todo un éxito de participación".

"El Mater Fest se presenta como una oportunidad única para que las familias y jóvenes de Talavera y sus alrededores disfruten de una jornada llena de espiritualidad, música y diversión, y además con voluntad de que sea el festival de referencia de música católica del centro peninsular y que se quede instaurado en la ciudad de Talavera de la Reina", tal y como ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Este festival de carácter gratuito contará con un espacio para personas con movilidad reducida, así como para personas mayores. Además de la parte musical, Mater Fest también contará con diferentes actividades para todos los públicos, así como con una barra de catering y varias foodtrucks.

EVENTO FAMILIAR CON TONO FESTIVO

Lo organiza el Organismo Autónomo Local de Cultura, Centro de la ACDP de Talavera, y la Basílica del Prado.

Moreno ha querido agradecer al Centro de la ACDP de Talavera de la Reina "por su trabajo y dedicación, y gracias a ello la ciudad de Talavera podrá disfrutar de este festival", al tiempo que ha puesto en valor la implicación del Organismo Autónomo Local de Cultura y la Basílica del Prado, "aportando cada uno dentro de sus posibilidades con el objetivo de consolidar esta actividad y que en ediciones sucesivas sea cada vez más grande y sirva de atracción a aquellos visitantes que quiera disfrutar de un festival de música católica en nuestra ciudad".

Por su parte, el Rector de la Basílica de Nuestra Señora del Prado, Don Felipe García Díaz-Guerra, ha remarcado que se trata de "un evento familiar, con tono festivo en torno a la Virgen del Prado y en un lugar privilegiado".

"Es una ocasión para homenajear a la Virgen María, aglutinar a las familias intentando suscitar buenos sentimientos y hacer una presencia de los valores del amor, la unidad y fraternidad que encarna el evangelio de Jesucristo".

Durante su intervención, el Provicario General y Vicario Episcopal para la Vida Consagrada, Raúl Muelas, ha destacado que "para la iglesia diocesano y el arzobispado es un motivo de alegría, porque además comienza esa etapa de consolidación, intentar que se repita cada año y subiendo el nivel".

Finalmente, el edil de Cultura ha agradecido a los organizadores y las empresas colaboradoras que han apoyado en este evento musical, y ha hecho hincapié en el objetivo de que "sea un evento festivo y familiar".

Por último, Etayo ha invitado a todo el público talaverano a que "lo conozcan, lo compartan y consigamos que sea un evento de referencia a nivel nacional".