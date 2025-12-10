La Fiesta de las Paces de Villarta de San Juan, nuevo Bien de Interés Cultural de CLM en la categoría de Bien Inmaterial

La consejera Portavoz, Esther Padilla, en rueda de prensa. - JCCM

TOLEDO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la presente semana ha aprobado declarar u nuevo Bien de Interés Cultural en categoría de Bien Inmaterial. Se trata de la Fiesta de las Paces de Villarta de San Juan, en Ciudad Real.

La consejera Portavoz, Esther Padilla, ha insistido en que se trata de una celebración popular y religiosa, que tiene lugar del 23 al 26 de enero, en honor a la Virgen de la Paz. "Una celebración única, profundamente arraigada que mezcla además devoción, tradición y pólvora desde hace siglos".

Según informa el Ejecutivo, Padilla ha relatado como los vecinos y vecinas de Villarta de San Juan se concentran en varios puntos del municipio como la hoguera, en la noche del 23 de enero en la plaza de la ermita; en la ofrenda floral, así como en la procesión.

Sin embargo, ha insistido, "el elemento que la hace singular y espectacular es el uso de cohetes y de pólvora como símbolo de agradecimiento y de petición durante la procesión. Una treintena de peñas lanzan cerca de 200.000 cohetes durante el recorrido de la procesión y cuando llegan al mirador de la Iglesia de Santa María La Mayor lanzan lo que se conoce como 'Operación 2.000', 2.000 docenas de cohetes en un minuto".

Es una fiesta que se remonta al siglo XIV, tras la paz entre Enrique de Trastámara y Pedro I el Cruel. Fue ya declarada Fiesta de Interés Turístico Regional en 1994.