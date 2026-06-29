Financiación autonómica, Plan Nacional del Lobo y ferrocarril en Alcázar, a debate en el pleno del jueves de las Cortes

Reunión de la Mesa de las Cortes. - TOL2/CORTES

TOLEDO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El próximo pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha abordará el jueves debates sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, el Plan Nacional del Lobo y el tren Madrid-Jaén a su paso por Alcázar de San Juan, en una sesión en la que el bloque de control al Gobierno incluye una comparecencia de la Consejería de Educación a petición del PP sobre el inicio del curso escolar y tres preguntas orales de la oposición.

La Junta de Portavoces y la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha se han reunido este lunes a primera hora para fijar el orden del día, con cinco puntos, y convocar sesión ordinaria para este 2 de julio a las 10.00 horas en el Convento de San Gil de Toledo.

Según informan las Cortes, la primera parte de la jornada la constituyen tres debates generales, entre ellos uno con información previa del Ejecutivo sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, que aúna la comparecencia a petición propia que había registrado el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, y una proposición de ley (PNL) sobre el mismo tema del Grupo Popular.

Además, habrá dos debates generales sobre el Plan Nacional del Lobo, en este caso acumulando dos iniciativas sobre este asunto de los grupos Socialista y de Vox; y otro en apoyo al ferrocarril sostenible de la línea Madrid-Jaén a su paso por Alcázar de San Juan, en la provincia de Ciudad Real, en este caso aunando dos iniciativas de este tema de los grupos Socialista y Popular.

Tras las votaciones, la Consejería de Educación informará a petición del PP sobre la evolución del curso escolar recién finalizado, para dar paso por último a tres preguntas orales al Consejo de Gobierno formuladas por el PP, sobre el Hospital de Toledo y daños por el temporal en Casas de Haro (Cuenca), y por Vox sobre "beneficios del Gobierno a la inmigración ilegal".

CALIFICADO EL PROYECTO DE LEY DE ESPECTÁCULOS

La sesión de la Mesa de este lunes ha calificado además el Proyecto de Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Castilla-La Mancha, registrado la semana pasada por el Gobierno Autonómico, y que con su publicación ahora en el Boletín Oficial de la Cámara inicia su tramitación parlamentaria, con el envío a la Comisión de Asuntos Generales y la apertura de un plazo para presentación de enmiendas por parte de los grupos que se extiende hasta el día 16 de julio.