Fiscalidad progresiva, mejorar vida de trabajadores y más Igualdad, retos de gobierno de Unidas-IU-Podemos en Toledo

Que la clase trabajadora sea la beneficiaría directa de la acción de gobierno, ordenanzas fiscales "progresivas", para que los toledanos paguen en función de sus posibilidades, y elevar al 1% el presupuesto municipal dedicado a políticas de Igualdad, son algunas de las medidas que exhibe Unidas-IU-Podemos en Toledo de cara a la contienda electoral del 28 de mayo.

Así lo ha indicado el candidato de la coalición, Txema Fernández, que, en una entrevista con Europa Press, ha aseverado que la formación concurre con "las mejores perspectivas" y con la aspiración de ser "influyente" y poder cambiar "las condiciones de vida del pueblo trabajador".

"Creemos que este proyecto ilusionante y transformador, que aglutina a las fuerzas de izquierdas, frene a los gobiernos de ultraderecha que, demoscópicamente, parecen que están mucho más cerca de lo que pensamos", ha advertido Fernández, que avanza un programa electoral con políticas de trabajo, de mantenimiento de los servicios públicos, de vivienda, medidas que favorezcan la emancipación de la de juventud y la transformación sostenible de Toledo.

No en vano, de llegar a la Alcaldía de la ciudad, entre sus primeras medidas estaría establecer una fiscalidad "más justa", que sea progresiva, en base a la cual los vecinos y vecinas paguen en "función de sus posibilidades", a fin de mantener unos servicios sociales garantes de la equidad social.

Otro de las primeras cuestiones que Fernández abordaría, en caso de tener opciones de gobierno, sería la de la igualdad. Para ello propone destinar el 1% del presupuesto municipal a políticas reales que equiparen a hombres y mujeres.

"Hoy no se está haciendo. Toledo tiene el II Plan de Igualdad caducado desde 2021, pese a la que está cayendo en materia de violencia de género o en derechos laborales no igualitarios", ha denunciado.

De igual modo, y en materia de sostenibilidad, el candidato de Unidas-IU-Podemos en Toledo considera primordial abordar "pequeñas políticas microambientales" que "entienda y comparta" la vecindad toledana para crear una "mayor concienciación" a la hora de enfrentar problemas derivados del cambio climático.

"Es muy fácil poner al río en el centro, pero luego es muy difícil hacerlo. Espero que nadie pueda decir que va a limpiar el río, porque va a ser mentira, al menos en una legislatura", ha advertido.

PROBLEMAS DE LA CIUDAD

Respecto a los principales problemas que presenta Toledo, el aspirante de la coalición alerta de una "flagrante desigualdad social" que las actuales políticas del Consistorio no palían.

"Nos hemos dedicado a hacer muchas obras, todas necesarias, pero no sabemos si eso cohesiona a la ciudadanía desde un punto de vista social y económico", ha comentado Fernández, que promete trabajar a nivel institucional para rebajar esa distancia social.

Otra de las cuestiones que pone en su diana de críticas es la falta de "transparencia" con la que el actual equipo de Gobierno que capitanea Milagros Tolón ha gobernado. "El Ayuntamiento no tiene paredes de cristal y, si las tiene, es de un cristal muy opaco. Hay miles de contratos menores no fiscalizados ni conocidos, son muchos millones que seguro que se dedican de forma legal, pero no eficaz", ha alertado, recordando que a lo largo de estos cuatro años desde su grupo han realizado "más de 300 peticiones de información" de las que no han tenido resultado.

Relacionado con la transparencia, Fernández ha criticado que el Gobierno municipal, lejos de fomentar la participación, ha "cortado" los consejos de participación. "Lo que se decidía en cada consejo era incapaz de ejecutarlo. Eso genera una frustración y a los vecinos acaba por hastiarles", ha condenado.

Otro de los puntos que Fernández tilda de "negro" en la gestión de Milagros Tolón es la remunicipalización de muchos servicios, cuya adjudicación a empresas externas ha terminado, pero no se ha planteado recuperar para gestionarlos de forma directa, como el servicio de limpieza y recogida de basura. "Alcorcón lo ha hecho en 2021. Toledo ha tenido la oportunidad, pero ha decidido licitarlo por más dinero para que la empresa gane más dinero".

PACTOS DE GOBIERNO DESDE LA RESPONSABILIDAD

En cuanto a su predisposición a los pactos de gobierno, el candidato de Unidas-IU-Podemos ha asegurado encararlos "bajo el paraguas de la responsabilidad y la transformación social", y no permitiendo que "gobierne la derecha o ultraderecha", favoreciendo "políticas liberales que son contrarias al pueblo trabajador".

"Nosotros estamos en política para qué, no con quién. Nos importa mucho más el para qué, que el quién, y en ese para qué es donde llegaríamos a pactos", ha reiterado.

Txema Fernández también se ha pronunciado sobre la decisión de Más País Toledo de no presentarse en solitario a las elecciones municipales en la capital regional, toda vez que se quedó fuera del acuerdo de candidatura sellado entre IU y Podemos.

Tras asegurar que no les "agrada" que la representación toledana de Más País se haya quedado fuera, ha considerado que todas las fuerzas progresistas "han de arrimar el hombro" para hacer "frente común" contra las políticas de derecha y ultraderecha y plantear un programa de gobierno "transformador y alternativo".

"Eso es lo que nos hubiera gustado. Esperamos que los simpatizantes y votantes de ese espacio político encuentren un espacio referente de transformación en el nuestro".

Preguntado sobre si esa ruptura con la formación que Íñigo Errejón puede hacerles perder votos, Fernández se ha mostrado confiado en que eso no suceda y recurre al Gobierno de coalición nacional para llamar a la unidad.

"Si hemos demostrado que somos capaces de hacer políticas transformadoras cuando hemos trabajado juntos en el Gobierno de España, ¿por qué no vamos a ser capaces de hacer esas políticas en gobiernos mucho más cercanos a la ciudadanía como son los ayuntamientos?. Tenemos que convencer a la ciudadanía de que somos capaces de gestionar y de gestionar distinto y mejor, eso si, para el pueblo trabajador", ha concluido.