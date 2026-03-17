'Florito', Cerámicas Peño, Justo Cáceres o Servicios de Emergencias, Premio Ciudad de Talavera 2026

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA

TOLEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Florito', Cerámicas Peño, Servicios de Emergencias, Justo Cáceres, Julián Garvín y el doctor Joaquín Álvarez han sido las personalidades elegidas que recibirán su Premio Ciudad de Talavera 2026, cuya entrega de premios tendrá lugar el jueves 9 de abril en el Teatro Palenque.

El alcalde José Julián Gregorio ha dado a conocer el fallo del jurado de los Premios Ciudad de Talavera 2026, que llegan a su edición número XXIV y cuyos premiados se han elegido por unanimidad, tal y como ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En rueda de prensa acompañado por los portavoces de los grupos políticos y la edil de Festejos, José Julián Gregorio ha desvelado que el Premio Ciudad de Talavera a la Cultura es para Florencio Fernández Castillo 'Florito', "por su extraordinaria trayectoria profesional en el ámbito de la tauromaquia, su contribución a la conservación y dignificación del patrimonio cultural taurino y su proyección de los valores tradicionales vinculados al mundo del toro".

Como Mayoral de la Plaza de Toros de Las Ventas, "considerada la primera plaza del mundo, Florito ha desarrollado una labor ejemplar durante décadas, convirtiéndose en una figura de referencia dentro de la cultura taurina nacional e internacional". Su profesionalidad, conocimiento del toro bravo y dedicación constante "han contribuido al prestigio de una de las expresiones culturales más arraigadas en nuestra tradición".

PREMIO ECONÓMICO

Ha anunciado además que el Premio Ciudad de Talavera a la Economía es para Cerámicas Peño, "por su destacada trayectoria empresarial, su compromiso con la excelencia en la gestión, su contribución al mantenimiento y modernización del sector cerámico talaverano y su firme apuesta por la calidad, la innovación y la competitividad".

Ha explicado que Cerámicas Peño representa un modelo de empresa arraigada en Talavera, "generadora de empleo y riqueza, que ha sabido conjugar tradición e innovación, manteniendo viva una de las señas de identidad económica y cultural de nuestra ciudad". Además, ha apoyado el deporte talaverano patrocinando varios equipos de la ciudad, además de ser un gran impulsor del deporte inclusivo.

El Premio Ciudad de Talavera a la Solidaridad ha sido para Policía Local de Talavera, Policía Nacional, Plan de Efectivos del Infocam (Extinción de incendios forestales y emergencias), Protección Civil, Cruz Roja, Aqualia, Consorcio de Bomberos de Toledo, A los Servicios del Ayuntamiento por la colaboración con los Servicios de Emergencia (Servicios Generales y de Medioambiente del Ayuntamiento de Talavera), "por su extraordinaria labor solidaria, de emergencia y de cooperación durante las devastadoras inundaciones que afectaron a Talavera de la Reina en febrero de 2026".

El alcalde ha explicado que ante el incremento "extraordinario" del nivel del río, el desbordamiento de arroyos y la intrusión de agua en múltiples calles, garajes y viviendas del casco urbano, "estos organismos demostraron un compromiso continuo con la seguridad, la asistencia inmediata a la población afectada y la coordinación eficaz de recursos humanos y materiales que permitieron minimizar daños, atender a los vecinos y contribuir al restablecimiento de la normalidad en la ciudad".

Ha reiterado que el compromiso de todos estos servicios de emergencias "supuso una verdadera red de solidaridad institucional que se percibió de forma palpable en el conjunto de la ciudad y en el agradecimiento de los vecinos"

El Premio Ciudad de Talavera al Deporte, ha recaído en Justo Cáceres, "por su dilatada y brillante trayectoria en el fútbol sala, su impacto en el deporte talaverano y su condición de uno de los deportistas más relevantes de la ciudad al llegar a ser internacional con la Selección Española de Fútbol Sala".

El alcalde ha señalado que su carrera deportiva ha estado marcada por títulos, "constancia, compromiso con el deporte local y proyección nacional" que le han convertido "en un referente y modelo de valores deportivos para generaciones presentes y futuras".

Justo Cáceres comenzó en el histórico CLM Talavera y pasó por varios equipos hasta que regresó a Talavera para representar al Soliss FS Talavera, donde fue capitán durante varias temporadas y símbolo del equipo local.

A lo largo de su trayectoria acumuló 2 Ligas nacionales, 1 Supercopa de España, 3 Copas de Europa y más de 14 internacionalidades con la Selección Española de Fútbol Sala.

Por otra parte, el alcalde ha explicado que el Premio Ciudad de Talavera a la Promoción de la Identidad Local y Comarcal ha sido para Julián Garvín, "por su dilatada trayectoria como periodista y comunicador, su papel como embajador de Talavera en medios de comunicación nacionales, y su dedicación constante a promover los valores culturales, sociales y patrimoniales de la ciudad a través de su voz, su trabajo y su difusión mediática".

Gregorio ha indicado que desde sus programas, como colaboraciones y presencia en medios, Julián Garvín contribuye "a mantener viva la identidad talaverana, a proyectarla fuera de sus fronteras y a consolidar una imagen positiva, moderna y arraigada en las tradiciones de Talavera".

Actualmente es coordinador de Cadena y Jefe de Informativos en Kiss FM.

A reglón seguido, el alcalde ha continuado con el Premio Ciudad de Talavera a la Ciencia, Tecnología e Innovación, que ha sido para el Investigador talaverano Doctor, Joaquín Álvarez Gregori.

El alcalde ha explicado que es Coordinador de Investigación e Innovación de la Gerencia del Área Integrada de Talavera de la Reina, en el Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado, donde también ejerce como facultativo especialista de Urgencias desde hace más de 15 años.

También es editor jefe de la revista Salux, miembro del Comité de Ética de Investigación y Medicamentos (CEI-M) local y regional y responsable de la Unidad de Apoyo a la Investigación que además es Plataforma y Grupo de Apoyo del Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha (IDISCAM).

Ha sido investigador principal y/o colaborador en diversos proyectos de investigación con la Organización Nacional de Trasplantes.

Es autor de más de una docena de capítulos en libros de prestigio, y ha publicado más de 40 artículos en revistas de impacto tales como International Nephrology and Urology, y a lo largo de su carrera, ha recibido diversos premios de investigación y comunicación científica, entre ellos el Premio de Investigación 2011 a la mejor publicación en el ámbito de la Medicina del Hospital Nuestra Señora del Prado, así como varios premios a las mejores comunicaciones y publicaciones en jornadas y congresos.

A TÍTULO PÓSTUMO

El alcalde ha reseñado que en 2024 se incluyó una categoría más; una una mención especial a título póstumo "para personas que han sido premios Ciudad de Talavera y que tristemente nos han dejado".

La mención de este año será para el desaparecido periodista José Ángel de la Casa, que fue Premio Ciudad de Talavera al Deporte en 2003 y que falleció en mayo de 2025.

"Aunque ya les he expresado a los premiados mi enhorabuena, quiero hacerlo públicamente, a todos como alcalde y en nombre de la Corporación Municipal porque todos y cada uno llevan el nombre de Talavera en el corazón, hacen patria, y son merecedores de estos premios, que son los máximos galardones que otorga la ciudad y el Ayuntamiento, y por tanto, los talaveranos".