Fomento autoriza los nueve proyectos del Parque Científico y Tecnológico de Cuenca

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en Cuenca. - PIEDAD LÓPEZ/JCCM

CUENCA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento ha dado su visto bueno a los nueve proyectos incluidos en el Plan de Singular Interés del Parque Científico y Tecnológico y de Economía Circular de los Palancares, desarrollado por la Diputación de Cuenca en la capital.

Ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el encargado de anunciar, durante la inauguración de las nuevas oficinas de la empresa avícola Rujamar en Cuenca, la resolución de este proyecto que culmina años de tramitación urbanística, técnica y ambiental.

Además, el presidente autonómico ha aprovechado este acto para informar de la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno, de un gasto de 800.000 euros para la ampliación y reforma del centro de salud Cuenca II de la capital y ha adelantado que "pronto tendremos algún anuncio" referente al Hospital Universitario de Cuenca.

García-Page ha inaugurado, junto al CEO de la compañía, Rubén Martínez las dependencias de Rujamar, empresa de la que ha alabado su aportación a la región, con unas 700 familias viviendo de manera directa o indirecta de su actividad, así como "su capacidad de levantarse ante las adversidades", como la que sufrieron hace dos años, cuando un incendio calcinó parte de sus instalaciones en San Lorenzo de La Parrilla.

Precisamente, el presidente autonómico también se ha referido en su intervención a los incendios, para comentar que, en lo que va de campaña, ya se han producido 120 más que el año pasado a estas alturas, aunque más del 90% han quedado en conato gracias a la rápida actuación del dispositivo de incendios forestales.