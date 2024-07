Franco, convencida de que los nuevos liderazgos en CCOO y UGT no afectarán a la buena marcha del diálogo social en C-LM

TOLEDO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, se ha mostrado convencida de que los nuevos liderazgos que se fraguan en los sindicatos CCOO y UGT tras la próxima salida de Paco de la Rosa en el caso del primero y la dimisión de Luisma Monforte en el segundo no van a afectar a la buena marcha del diálogo social con el Gobierno autonómico.

En entrevista con Europa Press, ha señalado que "las personas son importantes" porque "marcan una impronta" al frente de sus responsabilidades, pero siempre "por encima de las personas están las instituciones y lo que representan".

"Que yo no esté al frente de la Consejería no quiere decir que no se siga una estrategia; y que Paco o Luisma no estén no quiere decir que no vaya a haber interlocución con el gobierno", apunta, añadiendo que cuando ellá llegó al cargo den 2015, las personas al otro lado de la parte sindical eran José Luis Gil y Carlos Pedrosa, con quienes llegó a acuerdos "en un buen clima de diálogo". "Las personas siempre estamos de paso".