Franco espera consensuar con asociaciones el decreto de guías turísticos esta legislatura, pero avisa: "Hay que ceder"

Publicado 02/04/2019 11:23:53 CET

TOLEDO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, se ha mostrado confiada este martes en poder llegar a un consenso con las asociaciones de guías con el fin de aprobar el decreto que regula el sector esta misma legislatura, aunque les ha avisado que para ello "hay que ceder".

"Pienso que en esta materia vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo si somos todos capaces de ceder", ha indicado a preguntas de los medios en una rueda de prensa, para señalar que para ello, tanto ella misma como la directora general de Turismo, Ana Isabel Fernández, están manteniendo reuniones con las asociaciones más representativas del sector.

Tras recordar que su departamento está trabajando en el tercer borrador del decreto de guías y reconocer que las posturas entre las distintas asociaciones no son coincidentes y que hay posiciones "muy encontradas" así como "choques y tensiones" centradas en la ciudad de Toledo, Franco confía en llegar a un consenso del 80 por ciento en las demandas de las diferentes partes.

"Al 100 por cien es muy difícil llegar, pero espero, en este marco de diálogo que hemos abierto y siempre que las asociaciones intenten juntar posturas, llegar a un consenso porque desde 2008 no se regula y no se convocan los exámenes de acceso y lo que queremos es garantizar una buena calidad del servicio, teniendo en cuenta el despliegue turístico que estamos viendo no solo en las ciudades patrimonio sino también en el turismo rural", ha argumentado.

En este sentido, la titular de Economía, Empresas y empleo ha insistido en que hay que recoger en el decreto tanto las sensibilidades de los guías de ciudades como Toledo, que tienen una especificidad distinta, como las de otras ciudades en el ámbito rural.

Respecto a la recién constituida Plataforma Abierta de Guías Oficiales y Empresas Turísticas y sus peticiones para que la normativa regional permita ejercer en Castilla-La Mancha a profesionales con carnés de otras regiones, Franco ha dicho que la Junta es un Gobierno "de puertas abiertas".

"A mi me gusta más que constituir plataformas sentarme a hablar y a negociar", ha manifestado, para agregar que, en cualquier caso desde el departamento que dirige, han pedido que manden propuestas al respecto con las principales sensibilidades. Cuando reciban todas volverán a reunirse con las partes para llegar a un acuerdo y a un consenso, ha asegurado.