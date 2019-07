Freijo resta importancia al "enfado temporal" de Robisco por las liberaciones del PP en el Ayuntamiento de Guadalajara

Publicado 02/07/2019 18:43:15 CET

GUADALAJARA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Guadalajara, Eladio Freijo, ha restado importancia a las declaraciones del también edil 'popular', Lorenzo Robisco, por el sistema seguido en su propio grupo para la elección de liberados y cree que se trata de un "enfado temporal" pero que se calmará.

Así lo ha indicado Freijo en declaraciones a los periodistas durante una visita a las obras de la Fuente de la Niña en la que se ha referido a Robisco como una persona "válida para la política" a la par que ha apuntado que, "de vez en cuando, todos nos enfadamos con nuestro padre".

"Cuando se pierde, las cosas no están como cuando se gana, que todo el mundo está contento, hasta los reservas", ha precisado mientras aseguraba que, aunque es lícito que haya una persona que no esté de acuerdo, es algo que tienen que solucionar a nivel interno.

Según Freijo, que no está liberado, en el Grupo Municipal Popular "no están por los sueldos sino para servir a la ciudad", a la par que ha insistido en que en política no puede estar todo el mundo liberado.

También ha hecho hincapié en que, en su opinión, tenía que haber menos políticos y mejor pagados, convencido de que, a veces, precisamente por esta razón no entra gente tan preparada como debiera ser.

"Nosotros tenderemos manos para que todo se calme", ha asegurado Freijo, para quien Guadalajara está por encima de las siglas.

FALTA DE APOYO DEL CS Y PSOE

De otro lado, Freijo ha criticado la falta de apoyo de Cs y del PSOE al deporte en la ciudad y cree que "visto lo visto", la posición adoptada por la formación naranja y en concreto por el entonces portavoz, Alejandro Ruiz, es porque "se hizo a propósito".

En cuanto al PSOE, también opina que su anterior portavoz, Lucía de Luz, "ha defenestrado" a Guadalajara con sus ataques al deporte.

Espera que el nuevo concejal de Deportes por el PSOE, Evaristo Olcina, con el que tiene una buena amistad, como tiene experiencia en grandes acontecimientos, no se "asusté" y actúe de forma adecuada por el bien de la ciudad.

Por su parte, en la misma comparecencia, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Jaime Carnicero, ha exigido al nuevo equipo de Gobierno que "no pare" para que Guadalajara siga siendo Ciudad Europea del Deporte.

"No queremos que pare la Ciudad Europea del Deporte 2018", ha señalado Carnicero, tras insistir en que cuando gobernaba el PP ya pusieron todos los medios para ello e inversiones para ello.

Preguntado sobre la posible falta de apoyo de su presidenta provincial del PP, Ana Guarinos, a su nombramiento como portavoz del Grupo 'popular' en el Ayuntamiento, ha admitido que este tendrá que ser ratificado por el Comité Ejecutivo provincial pero ha dicho que cuando llegue el momento habrá que hablarlo "internamente, lo bueno y lo malo, con total normalidad".

En cuanto a la necesidad de renovación en la formación ante el negativo resultado electoral, ha manifestado que los periodos de reflexión interna son buenos siempre para marcar proyectos y ver lo que es mejor para el partido, la ciudad y para cada uno de ellos, y que él precisamente está en eso.

Aunque de momento les toca estar en la oposición, espera que, "como mucho", el PP vuelva al Gobierno municipal dentro de cuatro años. "Estamos preparados para todo", ha afirmado.