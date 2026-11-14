Frente Amplio aboga por revertir conciertos sanitarios y establecer un suelo del 8% del PIB en inversión sanitaria

Archivo - El cabeza de lista de Frente Amplio al Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo, Alejandro Ávila, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS/GANEMOS - Archivo

TOLEDO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Frente Amplio al Congreso de los Diputados por Toledo, Alejando Ávila, ha defendido la necesidad de establecer un suelo del 8% del PIB en inversión sanitaria y afirma que la coalición garantizará en el Congreso el cumplimiento de la Ley 2010 de Salud Sexual y Reproductiva de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

La candidatura de Frente Amplio en Toledo tiene en su cartera de prioridades el refuerzo de los servicios públicos como "la única garantía de lograr la redistribución de la riqueza" y, entre ellos, muestra una "especial preocupación" por el sanitario, según ha informado Frente Amplio en nota de prensa.

Y es que, tal y como ha explicado Alejandro Ávila, el sistema sanitario en España "padece, como tantos otros servicios públicos, de una preocupante escasez de inversión pública respecto a la media del conjunto de la Unión Europea", que dedica alrededor de un 10% del PIB a sus respectivos sistemas sanitarios "mientras España se queda hasta tres puntos por debajo".

"Los toledanos sabemos, porque lo sufrimos diariamente cuando tenemos que acudir a las consultas y hospitales, que la situación del sistema sanitario requiere una intervención urgente y esta es una de las situaciones que Frente Amplio revertirá cuando llegue al Congreso de los Diputados donde impulsará el refuerzo de la sanidad pública y universal de calidad", ha subrayado Ávila.

Así pues, Frente Amplio trabajará para modificar la ley de modo que se alcance la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud y se garantice un suelo de inversión del 8% del PIB que deberá incrementarse medio punto anual hasta llegar al porcentaje de la media europea.

Además, Frente Amplio propone derogar tres artículos de la Ley General de Sanidad "de modo que se reviertan los conciertos sanitarios" y reforzar la atención primaria dedicando a ella el 25% del gasto sanitario, porque "sabemos que es mejor prevenir que curar".

Y en este capítulo de mejoras de la sanidad pública, Frente Amplio, ha detallado Alejandro Ávila, establecerá una cartera de servicios en la que se incluirá la atención odontológica e higiene bucodental, así como la óptica, entre otros, además de crear una empresa farmacéutica pública con capacidad de fabricar y distribuir medicamentos que asegure a los ciudadanos y ciudadanas que podrán acceder a los medicamentos y productos sanitarios.

Por último, ha añadido el candidato al Congreso por Toledo, Frente Amplio cumplirá con la Ley 2010 de Salud Sexual y Reproductiva de Interrupción Voluntaria del Embarazo "que en Castilla-La Mancha sigue sin ponerse en práctica en todos sus términos, ya que las mujeres que adoptan la decisión de acogerse a ella no tienen la opción de recibir asistencia en los centros sanitarios públicos".