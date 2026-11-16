Díaz retira su candidatura para dirigir la OIT para "no dividir" al movimiento sindical

Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado hacia las 8.00 horas de este lunes en sus redes sociales que retira su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La votación para el cargo iba a celebrarse hoy mismo, a partir de las 10.00 horas, y Díaz iba a enfrentarse al actual director general del organismo, el togolés Gilbert F. Houngbo, quien, tras la renuncia de la ministra española, será reelegido este lunes para el cargo.

La ministra ha publicado una carta en redes sociales en la que explica que la retirada de su candidatura obedece al deseo de no dividir al movimiento sindical y preservar su unidad.

Según explica, la Secretaría General de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la portavocía del grupo de Trabajadores de la OIT han elegido sostener la actual gestión de la OIT, la de Houngbo, "en contra del sentir de gran parte del sindicalismo mundial, al que han impedido la libertad de voto".

"Yo no voy a dividir al movimiento sindical, voy a preservar su unidad. Ante esta situación y en un momento en el que el sindicalismo es más necesario que nunca, mi obligación es dar un paso a un lado y preservar lo importante", subraya Díaz.

"Un paso al lado para preservar el sindicalismo en el que siempre me he reconocido, el que aprendí en mi casa desde niña. El que no cabe sólo en un despacho, el que pisa la calle, las fábricas y donde un trabajador o trabajadora le necesita. Personas que anteponen la defensa de los derechos laborales en el mundo frente a cualquier otra consideración. Decenas de sindicalistas que no se resignan, que no se callan, que no se rinden", afirma Díaz.

La ministra asegura que su candidatura nació con la convicción de volver a hacer a la OIT "la casa de la justicia social y la voz de quienes no tienen voz".

"En estos meses, esa idea sencilla ha ido sumando apoyos, uno a uno, hasta reunir un respaldo amplio y sincero que nos ha permitido mirar a la victoria de frente hasta el último momento", asegura.

Díaz denuncia en su carta que la actual dirección de la OIT ha llevado al organismo "a la peor crisis de su historia", pues "ha pisoteado el diálogo social y los derechos de sus propios trabajadores". "Ha ofrecido el número dos de la casa del trabajo decente a la administración Trump y ha sumido a la organización en la mayor crisis financiera de su historia", ha añadido Díaz.

AGRADECE EL APOYO DE CCOO, UGT Y DE LOS GOBIERNOS DE ESPAÑA Y DE BRASIL

La vicepresidenta ha defendido que su candidatura se hacía cargo de esa grave crisis de gestión, logrando apoyos "desde posiciones y lugares del mundo muy diversos", pero sin recibir el respaldo de la CSI y del Grupo de Trabajadores de la OIT.

"Hay una cosa que siento por encima de todas las demás. No poder devolver al personal de la OIT el diálogo social que merecen y que les han arrebatado en su hora más difícil", lamenta también la ministra en su carta.

Díaz ha agradecido los apoyos de quienes creyeron en su proyecto, especialmente a CCOO y UGT, "implicados hasta el final" en su candidatura.

También ha tenido palabras de agradecimiento para el Gobierno de España "por su confianza", para el Ministerio de Exteriores "por su ayuda" y a todos los que han apoyado su candidatura "con entusiasmo y generosidad", entre los que se encuentran países africanos y europeos y el Gobierno brasileño de Lula.

"SI NADA CAMBIA, LA OIT SEGUIRÁ EN DECLIVE"

La ministra asegura que retira su candidatura "sabiendo que, si nada cambia, la OIT seguirá en declive".

"Seguiré defendiendo el multilateralismo, el trabajo decente, el tripartismo, el derecho de huelga, y la dignidad de quienes trabajan, en cualquier lugar del mundo. Seguiré defendiendo la OIT de Filadelfia: aquella que proclamó que el trabajo no es una mercancía y que la paz duradera sólo puede asentarse sobre la justicia social", afirma Díaz.

"Me retiro también con la alegría de saber que estábamos en el camino justo, defendiendo la posición correcta, sin vender nuestros principios ni nuestros valores. El mundo necesita una OIT valiente. Ese día llegará. Y allí estaremos", concluye la vicepresidenta.