El fuego centrará el 35 Maratón de los Cuentos de Guadalajara, que tendrá lugar del 12 al 14 de junio

GUADALAJARA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Seminario de Literatura Infantil y Juvenil ha decidió que el fuego será el tema en torno al cual girará la 35 edición de su Maratón de los Cuentos, que tendrá lugar del 12 al 14 de junio.

"Hay motivos suficientes para esta elección: el fuego es uno de los cuatro elementos clásicos, junto con el agua, el aire y la tierra. Ya hubo Maratón del agua, y ahora vamos a por el fuego".

Desde la organización indican que así como el agua no hubo que inventarla, porque estaba ahí, en los ríos y en los mares, el fuego necesitó del ingenio humano para aparecer. "Es uno de los inventos más antiguos de la humanidad, y se merece un Maratón".

"Hay una razón más poderosa todavía para elegir el fuego como tema del Maratón 2026, una razón que lo relaciona íntimamente con los cuentos: durante siglos, las historias se han contado en torno al fuego: a una hoguera, o a la lumbre. Las llamas han sido, durante siglos, fuente de inspiración, y han iluminado los relatos. En algunos rincones del planeta, aún sigue siendo así".

Por otra parte, defienden, el fuego es una buena metáfora de la narración de cuentos. "Al igual que, en la antigüedad más remota, las tribus cuidaban su fuego y lo llevaban consigo allí donde fueran, en pequeños contenedores muy vigilados, los cuentos se llevan, como una pequeña llama, de una persona a otra, y dan calor tanto a quien los cuenta como a quien los escucha".

Y para elegir el que será el cartel que anunciará el 35 Maratón de los Cuentos el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil ha convocado el ya tradicional concurso para seleccionarlo.

Los carteles se podrán presentar hasta el 27 de enero de 2026 en la Biblioteca Pública del Estado en Guadalajara, o por correo postal, siguiendo las bases que adjuntamos.