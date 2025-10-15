El fuego en un taller de Caudete afecta a cinco vehículos y a un remolque con 200 neumáticos

ALBACETE 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco vehículos y un remolque que contenía unos 200 neumáticos han resultado afectado por el fuego iniciado esta madrugada en taller mecánico de Caudete, que ya ha sido controlado.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 han informado a Europa Press que las llamas no han afectado a la estructura de la nave donde se ubica el taller ni a unos chalés colindantes.

En el operativo, además de bomberos del parque de Almansa, han participado Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil de Caudete. En preventivo, también se ha movilizado a agentes forestales y una ambulancia de soporte vital básico.