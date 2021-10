Funcionarios se manifiestan en Cuenca para pedir a Marlaska negociar la nueva ley de Cuerpos con sindicatos

CUENCA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los funcionarios de prisiones se han manifestado este miércoles en Cuenca para pedir al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, negociar la nueva ley de Cuerpos con los sindicatos.

Esta manifestación, organizada por los sindicatos mayoritarios en prisiones, CSIF y ACAIP-UGT, ha sido secundada por 400 personas, según los datos de la organización ofrecidos a Europa Press, en una marcha que ha transcurrido desde la Subdelegación del Gobierno central en Cuenca hasta el Hotel Torremangana, lugar donde se está celebrando la reunión de directores de prisiones de España que concluye este miércoles.

Tanto el responsable nacional de Instituciones Penitenciarias de CSIF, Jorge Vilas, como el presidente nacional de ACAIP-UGT, José Ramón López, han manifestado que este ha sido el primer acto de reivindicación "en el conflicto presentado al ministro Grande-Marlaska", pidiendo de esta forma "una nueva ley de Función Pública que modernice la institución y que además conlleve mejoras económicas y laborales para los trabajadores de prisiones".

En este sentido, los sindicatos persiguen el objetivo de "hacer llegar el cabreo y cansancio de los trabajadores penitenciarios tanto a los responsables de Instituciones Penitenciarias como a los directores de prisiones, que acatan las normas y las órdenes y que perjudican tanto la prestación del servicio como a los propios funcionarios de prisiones".

"Por desgracia ya hemos escuchado promesas en estos meses atrás sobre la ley de Cuerpos", han enfatizado, asegurando que ya "había un compromiso de presentar la ley en el primer trimestre de este año, pero ese plazo se ha incumplido", por lo que han pedido al máximo responsable de Interior del país "que tramite esa ley de manera consensuada y urgente".

Preguntados sobre el anuncio de Grande-Marlaska este lunes en Cuenca de que elevará a los funcionarios de prisiones a agentes de la autoridad, los sindicatos han expresado que, "a la altura a la que estamos, es increíble que los trabajadores de prisiones no seamos agentes de la autoridad".

"Lo es un maestro, lo es un médico y no lo es las personas que custodian a los detenidos y presos, cosa que no tiene ningún sentido", han expresado. Del mismo modo, han asegurado que los gobiernos llevan haciendo esta promesa "desde hace 5 años", pero tanto el actual Ejecutivo como el anterior "siguen sin cumplirlo".

A juicio de CSIF y de ACAIP-UGT, "el problema de la ley de Cuerpos es que lo que no se puede hacer es una ley contra los trabajadores, se tiene que hacer con los trabajadores, y el ministro de Interior se tendrá que reunir con los sindicatos representativos y buscar soluciones de consenso, porque lo que no puede ser es que a estas alturas todavía no sepamos cual es el contenido concreto de determinados aspectos de la ley".