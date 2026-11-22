Fúnez aboga por devolver a España "un gobierno con principios, honradez y capacidad de gestión" - PP

CIUDAD REAL 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Ciudad Real, Carmen Fúnez, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos de la provincia para que el próximo 29 de noviembre conviertan las urnas en una oportunidad para abrir una nueva etapa política en España y poner fin al Gobierno de Pedro Sánchez.

Durante un mitin celebrado en Membrilla junto al alcalde Jorge Navas y el presidente provincial del PP, Miguel Ángel Rodríguez, ha defendido que "estas elecciones son decisivas para recuperar un país que atraviesa una situación institucional, política y económica especialmente grave".

"El resultado que obtengamos debe ser sacar a Sánchez de la Moncloa y que Alberto Núñez Feijóo llegue a la presidencia del Gobierno de España", ha afirmado.

Fúnez ha sido especialmente contundente al referirse a la situación política del país y a los casos que afectan al entorno del presidente del Gobierno. "Sánchez no es un estratega ni es listo, lo que no tiene son límites, ni valores, ni principios. Es capaz de lo que sea por conseguir su objetivo, y su objetivo no somos los españoles, es él mismo", ha señalado.

En este sentido, ha defendido que España necesita recuperar la ética, la honradez y la regeneración democrática, frente a un Gobierno que, en sus palabras, ha puesto las instituciones al servicio de sus propios intereses. "Lleva ocho años poniendo a todo un país a su servicio", ha insistido.

FEIJÓO FRENTE A SÁNCHEZ La candidata 'popular' también ha valorado el debate electoral del pasado jueves, asegurando que dejó en evidencia dos modelos políticos completamente opuestos. "Vimos la mentira y la verdad, la corrupción y la honestidad, la incompetencia y la gestión", ha afirmado.

Fúnez ha contrapuesto el proyecto de Alberto Núñez Feijóo, al que ha definido como un proyecto de servicio a España, frente a un Pedro Sánchez que, según ha denunciado, únicamente busca mantenerse en el poder. "Vimos a un patriota dispuesto a servir a España y a un tipo que solo está dispuesto a servirse de España", ha manifestado.

Asimismo, ha acusado al PSOE de haber fracasado en materias fundamentales como la sanidad, la vivienda, las infraestructuras y la igualdad. Ha denunciado el incremento de las listas de espera sanitarias, la falta de médicos y el deterioro de los servicios públicos, criticando que los españoles soporten una elevada presión fiscal sin recibir mejores servicios a cambio.

Frente a ello, ha reivindicado los principios del Partido Popular: libertad, reformismo, humanismo y buena gestión. "La ambición del PP es colectiva: que mejoremos todos los ciudadanos, nuestras condiciones de vida y nuestros servicios públicos", ha subrayado.

COMPROMISO CON MEMBRILLA: LA N-430 Y LAS REIVINDICACIONES DEL CAMPO

En clave local, Carmen Fúnez ha puesto el foco en las necesidades de Membrilla y de toda la comarca, especialmente en la agricultura, el agua y las infraestructuras.

Ha denunciado que los agricultores soportan el encarecimiento de los fertilizantes y del combustible, mientras siguen sin soluciones a sus problemas de rentabilidad y disponibilidad de agua. También ha criticado la falta de avances del Gobierno de Sánchez en materia de regadíos y planificación hídrica.

Uno de los compromisos más concretos de su intervención ha sido la construcción de un carril para vehículos lentos en la N-430, entre Manzanares, Membrilla y La Solana. Fúnez ha recordado que el PP presentó y consiguió aprobar en el Senado, el pasado mes de junio, una iniciativa para impulsar esta infraestructura, sin que el Gobierno haya aportado hasta ahora presupuesto, calendario ni planificación.

"Cuando Alberto Núñez Feijóo llegue al Gobierno de España, apostaremos y trabajaremos para que cuanto antes sea una realidad ese carril para vehículos lentos en la N-430, que garantice más competitividad a nuestros agricultores y más seguridad a los vecinos de toda esta comarca", ha asegurado.

Por último, Fúnez ha pedido a los vecinos de Membrilla que confíen en el Partido Popular y en el proyecto de Alberto Núñez Feijóo para reconstruir España, defender la soberanía nacional, garantizar unas fronteras seguras y apostar por una inmigración legal y ordenada.

"Os estamos pidiendo un voto para reconstruir nuestro país", ha concluido, apelando a la movilización y a la participación el próximo 29 de noviembre.

LA CORRUPCIÓN Y EL ABANDONO DE INFRAESTRUCTURAS

El presidente provincial del PP, Miguel Ángel Valverde, ha pedido concentrar el voto en el Partido Popular apelado a la movilización y al voto útil al PP para abrir una nueva etapa política en España y en la provincia.

Igualmente ha denunciado la corrupción, el deterioro de los servicios públicos, el abandono de las infraestructuras como "marca de la casa del Gobierno de Sánchez", haciendo hincapié en el olvido con la provincia de Ciudad Real, especialmente, con el campo, destacando en este aspecto el compromiso del PP con los agricultores, situando el agua como una prioridad estratégica mediante un pacto nacional y una inversión de 40.000 millones de euros en infraestructuras hidráulicas.

Por su parte, el alcalde, Jorge Navas, ha defendido la necesidad de un cambio político en España con Feijóo al frente, reivindicando una gestión pública eficaz y cercana a los ciudadanos, reivindicó la gestión del PP en Membrilla, destacando las medidas para facilitar la vivienda y las inversiones de la Diputación en infraestructuras, frente a la falta de apoyo del Gobierno regional.