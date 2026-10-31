Fúnez (PP): "Nuestro compromiso es trabajar y pedir la verdad de lo que ha ocurrido"

(I-D) El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; la vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez; y el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, durante una misa funeral por los fallecidos. - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha declarado este sábado que el compromiso del partido "es lógicamente trabajar, pedir la verdad de lo que ha ocurrido para que nunca más nadie sienta miedo al subirse a un tren y, por supuesto, que ninguna familia sienta también miedo y angustia porque un ser querido va a subir a un tren en cualquier lugar de España".

Fúnez se ha manifestado así desde Urda (Toledo), hasta donde ha acudido para asistir a la misa funeral ofrecida en la iglesia parroquial en memoria de los fallecidos en el accidente de trenes oficiada por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, acompañada por el presidente regional del PP, Paco Núñez o el alcalde de Toledo y presidente provincial del partido, Carlos Velázquez, entre otros dirigente del partido.

"Nuestro compromiso para que ese miedo, para que esa intranquilidad y para que esa inseguridad, después de Adamuz y después ahora de Urda, pues desaparezca cuanto antes de la sociedad española y volvamos a tener tranquilidad, garantía y seguridad cuando subimos a un tren, cuando transitamos por las carreteras de España o cuando salimos a la calle", ha expresado.

La dirigente del PP ha indicado, no obstante, que el de hoy "es un día donde el centro tiene que seguir estando obligatoriamente en las víctimas", a cuyas familias vienen a trasmitir su apoyo, cariño "y toda la solidaridad posible" tras haber perdido a un ser querido.

También quieren tener presentes junto "a todas las víctimas que todavía están en el hospital, y vamos a rezar también por ellas y vamos a desearles una pronta recuperación", así como a las familias que todavía no han encontrado a sus seres queridos "y que están viviendo días de tremenda angustia", ha concluido.