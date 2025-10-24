La I Gala del Mayor 'Huellas de Toledo' reconocerá la aportación de las personas mayores a la ciudad

TOLEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, ha presentado este viernes en el Consejo de Personas Mayores, celebrado en el Centro Cultural San Marcos, las actividades de la XV Semana del Mayor, que se celebrará entre el 27 y el 31 de octubre y que cuenta con el patrocinio de la Diputación de Toledo.

"Queremos que esta semana sea un homenaje a nuestros mayores, que son un pilar fundamental de nuestra sociedad", ha señalado Illescas, y les ofrecemos una amplia programación de ocio, cultural y de convivencia que contribuya a combatir la soledad no deseada.

Por ello, una de las principales novedades de este año será la celebración de la primera Gala del Mayor 'Huellas de Toledo', en la que se rendirá homenaje a aquellas personas mayores que destacen por su labor o aportación a la ciudad, según ha avanzado Illescas. Tendrá lugar el próximo jueves 30 de octubre, en el Centro Cultural San Marcos, y los galardonados se darán a conocer en los próximos días.

Además, durante este Consejo de Personas Mayores, la concejal de Asuntos Sociales ha destacado la implicación y el compromiso del Ayuntamiento de Toledo con los mayores, y ha puesto como ejemplo la construcción del Centro de Mayores de Buenavista, que será una realidad en los próximos meses.

La programación de la XV Semana del Mayor, incluye rutas guiadas a la Catedral de Toledo, a las Termas Romanas o al Salón Rico; rutas de senderismo por la senda ecológica; y una excursión a Ávila el próximo lunes 27 de octubre, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Además, habrá una actuación musical y de baile para los residentes de la Residencia Virgen Blanca, y se oferta una excursión a Faunia el próximo miércoles 29 de octubre, para residentes de la Residencia Social San José.

Por último, para clausurar la XV Semana del Mayor, la Concejalía de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, ha programado un encuentro de convivencia, música y degustación de vino español en el Restaurante Venta de Aires.

Illescas, ha animado a todos los mayores de la ciudad a disfrutar de las actividades programadas, y ha recordado que las inscripciones pueden realizarse en la web municipal en el siguiente enlace https://www.toledo.es/xv-semana-de-las-personas-mayores/