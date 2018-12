García Egea insiste en que el PP "sí tiene" un proyecto para Cataluña y España e insiste en aplicar el 155

Publicado 13/12/2018 13:21:10 CET

ALBACETE, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teorodo García Egea, ha insistido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene que convocar elecciones porque el PP "sí tiene" un proyecto para la convivencia en España y en Cataluña y ha insistido en que la solución, "por el bien de los catalanes", es "aplicar el 155".

En declaraciones a los medios, previas a su intervención en un desayuno informativo organizado por 'El Digital de Albacete' y protagonizado por el presidente del PP castellano-manchego, Francisco Núñez, en el que García Egea ha actuado de presentador, éste ha insistido en que a Pedro Sánchez "sólo le queda convocar elecciones, antes de que su proyecto fallido siga dañando a España".

Sobre la sesión de este miércoles en el Congreso de los Diputados, lo que se vió, ha afirmado García Egea, fue a Pablo Casado como "un presidente del Gobierno", frente a "una persona vacía de ideas y contenido para España" que fue Pedro Sánchez.

En la línea del discurso de Casado en esta Cámara, el secretario general del PP ha insistido en que si el PSOE no tiene proyecto para España, "si no puede poner orden en Cataluña" y si no puede sacar adelante los Presupuestos, porque "los mismos socios que le hicieron presidente ahora le niegan los votos", lo "único" que puede hacer Sánchez "es convocar elecciones" y dejar gobernar al PP, que "sí tiene un proyecto para España y Cataluña, para la convivencia".

Pablo Casado "fue el único que le dijo a la cara a Pedro Sánchez lo que los españoles piensan de él", y ha concretado, entre esas críticas, que el presidente del Gobierno "tiene un proyecto sin rumbo". "Eso es lo que le han dicho al PSOE en Andalucía y es lo que le van a decir en España la próxima vez que los españoles tengan la oportunidad de hablar en las urnas", ha asegurado,

En otro orden de cosas, García Egea ha señalado que el presidente catalán, Quim Torra, "tiene dos vías, la española, de la Constitución, del orden y respeto a la legalidad", o tiene la vía de Bruselas, "huir de la justicia, incumplir la ley y ser un prófugo", y que ha resumido en "aceptar la ley o seguir el camino de otros que están siendo juzgados o en prisión preventiva".

Para el secretario general del PP, "lo único" que se puede hacer en Cataluña, "por el bien de los catalanes, es aplicar el 155", poner orden, recuperar el control de los Mossos, "que no están siendo protegidos ni siquiera por su Gobierno, pues los mossos están en peligro porque el Gobierno no les protege".

Según Teodoro García Egea, ante un Gobierno que deja "que se corten las calles, que levanten los peajes de las autopistas" y que ha demostrado estasr "agotado", la alternativa es "aplicar un 155 más amplio y más contundente", para que Cataluña pueda preocuparse "por lo importante".

GARANTIZAR EL AGUA

A preguntas de los periodistas sobre la preocupación en Castilla-La Mancha por el tema del agua, García Egea ha manifestado que "es necesario un pacto nacional del agua que garantice agua en todos los rincones de España, en Toledo, Guadalajara, Albacete".

Hay muchos sitios de Castilla-La Mancha que no pueden tener agua "por falta de canalizaciones, de inversiones e infraestructuras" y ha asegurado que "el gran pacto", que Francisco Núñez, presidente regional del PP en esta comunidad, siempre ha defendido en la Ejecutiva del partido "es lo que mejor va a venir" para que toda España disfrute "de un recurso que el PP sabe gestionar y administrar como nadie".