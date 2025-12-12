García-Page defiende que si en Castilla-La Mancha alguien "mete la mano" a la caja no dirá nunca "que no le conocía"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en Tarancón. - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ

CUENCA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presumido de que en Castilla-La Mancha, en el seno de su gobierno, llevan "muchos años sin que una persona" de su entorno, "se haya visto en la situación de pisar un juzgado", pero ha asegurado que si llega a ocurrir mientras sea presidente será "intransigente con el que meta la mano" y si ocurre no dirá "nunca que no le conocía".

Durante la inauguración del nuevo centro de mayores de Tarancón, García-Page, que se ha referido sin nombrarlos a las presuntos casos de corrupción de personas que han estado ligadas al PSOE.

Así ha lamentado que la política "se ha convertido en un basurero con el dinero de todos", mientras que en Castilla-La Mancha "tratamos de hacer las cosas limpiamente" y, a quienes intentan lo contrario, "los mandamos a la basura y, si es posible, a la cárcel".

"Aquí no practicamos la política de mirar hacia otro lado y de a este señor no lo conocía de nada: nos esforzamos en ver si alguien ha hecho alguna trampa", ha afirmado García-Page, que sabe que "hay gente que te puede engañar, pero hay que estar con el ojo avizor".

"Todos los españoles nos sentimos robados cuando alguien roba lo que es de todos, pero en la inmensa mayoría de la política hay mucha gente decente, de todos los partidos", ha defendido García-Page, mientras ha afirmado que quienes se llevan ese dinero "roban también la imagen y la autoestima de los que creemos de la política".