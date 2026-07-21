García-Page manda sus condolencias a la familia y amigos de la mujer muerta en Alameda de la Sagra

Page manda sus condolencia a la familia y amigos de la mujer muerta en Alameda de la Sagra - PIEDAD LOPEZ

TOLEDO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mandado este martes un mensaje de condolencia, en nombre del Gobierno regional, a la mujer fallecida en la localidad toledana de Alameda de la Sagra presuntamente a manos de su pareja.

"Estamos justamente conociendo los hechos, parece ser que incluso con presencia de los hijos delante. De manera que una cosa tan atroz como esta no deja de remover conciencias", ha apuntado el presidente regional desde el Centro Operativo Regional de Lucha contra Incendios Forestales en Toledo para seguir el incendio de La Mierla.

Algo que, ha añadido, "no hace más que reforzarnos en la determinación para combatir por todos los medios este fenómeno de salvajismo moderno que no se puede bajo ningún concepto ni amparar, ni tutelar y menos aún justificar".