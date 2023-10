García-Page pide al Gobierno central emular a Castilla-La Mancha y aprobar una Ley de Atención Temprana

TOLEDO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado orgulloso de pertenecer a un gobierno que ha aprobado una Ley de Atención Temprana que garantiza un servicio universal y gratuito a los niños y niñas de la región. Una normativa que espera sea emulada a nivel nacional y pueda convertirse en uno de los logros del Congreso Internacional de Atención Temprana 'Creciendo en Comunidad', que organiza Plena Inclusión, estos días en Toledo.

Durante su participación en la inauguración de este evento, el presidente castellanomanchego ha hecho hincapié en que "la mejor manera de curar es prevenir". "Pues aquí se da esa circunstancia".

"No consideren el gasto en atención temprana un gasto, es un ahorro, es una inversión" porque "al niño o a la niña la que no se le detecte cuando es oportuno un problema se convertirá en un problema que a la administración en su conjunto, ni que decir tiene a las familias, se le multiplicará por cinco en cuestión de años".

Según ha comentado, "ese es el tema que tiene la sanidad, que no tienen otros servicios públicos". "La sanidad no puede cerrar el chiringuito y no atender a la gente" porque "si mañana no atiendes a alguien que viene con una enfermedad, ¿qué crees que te has ahorrado un dinero? Vendrá con esa enfermedad infinitamente más agravada al día siguiente".

Por consiguiente, ha continuado Emiliano García-Page, "esto hay que considerarlo como una importante inversión que rinde tributo al principal objetivo de la sanidad, de la salud, todo lo que podamos anticipar y prever y prevenir mejor que luego intervenir".