Garde augura que la UCLM llenará todas sus plazas tras cubrir más de la mitad en apenas dos días

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CIUDAD REAL 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, se ha mostrado convencido de que la institución académica cubrirá todas las plazas ofertadas para el próximo curso después de que, en apenas dos días de matrícula, ya se haya ocupado "bastante más" de la mitad de la oferta disponible.

Garde se ha pronunciado así, a preguntas de los periodistas, durante el acto de reconocimiento a los 14 estudiantes con mejores calificaciones en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Castilla-La Mancha, celebrado en el Paraninfo de la UCLM en Ciudad Real.

El rector ha explicado que la primera lista de admitidos y el primer llamamiento se publicaron el pasado jueves y que el proceso se encuentra todavía en una fase muy temprana, ya que la matrícula correspondiente a este primer llamamiento permanecerá abierta hasta el 15 de julio y la primera readmisión se publicará el día 16.

Pese a ello, ha asegurado que los datos iniciales son "fantásticos". "Estoy convencido de que vamos a llenar las plazas que ofertamos", ha afirmado Garde, quien ha recordado que el pasado curso la tasa de cobertura alcanzó aproximadamente el 107%

El rector ha comparado esta situación con una especie de "overbooking", aunque ha matizado que, a diferencia de lo que sucede en los aviones, en la UCLM los estudiantes admitidos pueden quedarse.

Esta política responde, según ha explicado, al compromiso de que "nadie se quede sin estudiar o se tenga que ir fuera a estudiar".

BECAS PARA RETENER EL TALENTO

Entre las medidas destinadas a atraer y conservar el talento, Garde ha destacado la convocatoria de becas de iniciación a la investigación dirigidas a estudiantes de primer curso de grado, dotadas con 2.500 euros.

También ha resaltado que la UCLM es una de las "pocas universidades" que financia la movilidad nacional de sus estudiantes. La institución recuperó en 2021 las ayudas para participar en el programa SICUE, después de que las becas Séneca estatales desaparecieran en 2011.

A estas medidas ha sumado el prestigio alcanzado por las titulaciones de la Universidad regional. En este sentido, ha recordado que el 24% de los estudiantes matriculados el curso pasado procedía de otras comunidades autónomas.

Garde ha subrayado que estos alumnos no se benefician de la gratuidad de la primera matrícula impulsada para los estudiantes de Castilla-La Mancha por la JCCM, por lo que ha considerado que su elección responde directamente a la reputación y calidad de los estudios ofertados por la UCLM.

"Creo que hemos ganado mucho en los últimos años", ha concluido el rector, quien ha insistido en su confianza en que la Universidad vuelva a cubrir completamente su oferta académica.