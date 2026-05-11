Garde (UCLM) afronta su candidatura a presidir la CRUE "con la misión casi única" de defender la universidad pública

El rector de la UCLM, Julián Garde - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/UCLM

ALBACETE 11 May. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, ha asegurado este lunes que afronta su candidatura a presidir la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) con "responsabilidad" y con "prudencia" y "con la misión casi única" de defender la universidad pública.

Palabras que ha compartido con los asistentes al acto de entrega de los premios correspondientes a la XV convocatoria de los Reconocimientos del Consejo Social de la UCLM que se celebra en el Paraninfo de la UCLM del campus de Albacete, en el que ha estado presente el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

"Afronto este paso con una responsabilidad y prudencia desde el conocimiento pero con una misión casi diría única: la defensa de la universidad pública ahora desde otro ámbito", ha señalado Garde, quien cree que es importante y "más en estos tiempos" referir ejemplos de la universidad pública.

Emiliano García-Page, durante su intervención, ha querido felicitar al rector de la UCLM por este nuevo reto. Garde encabeza la única candidatura presentada para presidir la CRUE en las elecciones convocadas para el próximo 19 de mayo. "Julián es un ejemplo muy claro de algo que hoy lamentablemente en el ambiente general no computa, es que se consigue más por las buenas que por las malas".

"Que la inteligencia está en conseguir avanzar sin tener que romper ningún plato y sobre todo sin generar ni bilis ni frentismo con nadie", algo que, según ha dicho, lo representa muy bien Garde, su equipo y la Universidad, de la que se siente "enormemente orgulloso".

El presidente del Consejo Social de la UCLM, José María Barreda, también se ha referido a la candidatura de Garde a la CRUE. "Avanzo que será el presidente de la CRUE entre otras cosas porque ha hecho una labor magnífica de diplomacia y es la única candidatura que se presenta con lo cual será el presidente", ha celebrado Barreda.

"Ya todos brillamos, como brillará el conjunto de la Universidad de Castilla-La Mancha y el conjunto de la Comunidad Autónoma cuando nuestro rector sea el flamante presidente de la CRUE, de todos los rectores de España. Es que me parece que es algo más que simbólico, porque es un reconocimiento, por supuesto, a tu persona", pero "de paso es un reconocimiento a la Universidad de Castilla-La Mancha".